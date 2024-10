Pieri dà i numeri agli albergatori: "Sport, musica, eventi: presenze top"

"Il 2024 è stato e continuerà ad essere un anno ricco di eventi che hanno portato tanta gente in città. Convegni, concerti ed eventi sportivi sono un volano fondamentale per l’economia turistica di Pesaro e quest’anno, anche grazie a Pesaro Capitale della Cultura, abbiamo avuto più manifestazioni e di conseguenza maggiori presenze". Ad intervenire è Luca Pieri, presidente di Aspes, che snocciola i numeri relativi agli eventi ospitati nel 2024 alla Vitrifrigo Arena e all’Auditorium Scavolini, per rispondere anche agli albergatori che qualche giorno fa avevano parlato per questo autunno di "presenze in linea col passato". "A Pesaro abbiamo a disposizione una struttura fondamentale come la Vitrifrigo Arena che genera numeri impressionanti – dice Pieri –. A questa da poco si è anche aggiunto l’Auditorium Scavolini, che dal prossimo anno avremo in gestione come Aspes. Parlando della programmazione fino al 31 dicembre, nel 2024 alla Vitrifrigo chiuderemo con 36 eventi ospitati, di cui 22 legati allo sport, 7 concerti e 7 convention, che hanno portato in città oltre 300mila presenze: di queste 116mila sono state quelle relative agli eventi sportivi (tra cui ci sono anche quelle relative alle partite di basket della Vuelle), tra cui ricordiamo i mondiali di ginnastica aerobica e la Fimba. Abbiamo ospitato anche importanti concerti come quello di Baglioni e dei Pinguini Tattici Nucleari mentre avremo a breve anche Renato Zero, Tananai e la Pausini. Per quanto riguarda le convention chiuderemo con circa 100mila presenze: tra queste ricordiamo gli eventi organizzati da Tecnocasa e Tempocasa. Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche la convention di Emui, che ha visto 16mila presenze in tre giorni. Tra eventi ed operazioni di allestimento l’arena è stata occupata per ben 223 giorni".

Il 2025 si presenta in linea con i risultati di quest’anno: "Ad oggi abbiamo in programma 17 eventi, ma abbiamo già tantissime prelazioni, quindi possiamo dire che i numeri si confermeranno", dice Pieri, che interviene anche sull’Auditorium Scavolini: "Sarà fondamentale, e ci stiamo già lavorando, creare sinergie tra le due strutture – spiega – perché l’Auditorium è una struttura perfetta che può ospitare convention. Il 15 e 16 abbiamo avuto la convention nazionale dell’Ordine dei commercialisti, con 1500 persone: un evento che si è svolto in città proprio perché Pesaro è Capitale della Cultura". E sull’Auditorium conclude: "In questa struttura, fino al 31 dicembre 2024, si sono tenuti 30 giorni di eventi che hanno visto in totale 21.860 presenze (tra cui quelle del Rof). Per quanto riguarda lo sport, sarà sicuramente disponibile per gli eventi sportivi, come da esempio i mondiali di ginnastica, mentre non ci sarà la possibilità di poter ospitare veri e propri campionati, perché la programmazione con le altre iniziative diventerebbe troppo complessa".