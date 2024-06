Pierini e il sogno di Piandimeleto: "Si lavora per avere servizi e soldi"

Nicolò Pierini, 33 anni, consulente amministrativo legale, è il nuovo sindaco di Piandimeto. Decisiva la vittoria per un pugno di voti sul sindaco uscente Veronica Magnani: con 582 voti contro 532 Pierini si assicura la fascia tricolore alla guida della lista Voltiamo Pagina.

Com’è stato il primo giorno da sindaco?

"Sicuramente emozionante. Lunedì sera abbiamo festeggiato con cittadini e sostenitori ed è stato veramente bello ma ho iniziato a realizzare soprattutto questa mattina facendo un giro per Piandimeleto quando tanti mi hanno fermato per complimentarsi di questo cambio di amministrazione".

Nessun tempo di ambientamento però, già questa mattina ha convocato la prima riunione...

"Non c’è tempo da perdere. Mi sono attivato da subito per cercar di comprendere i tempi degli interventi alle strutture sportive partiti con la precedente amministrazione. Già stamattina ho parlato con i tecnici e il segretario per capire i lavori in atto e quando potremo riavere gli impianti. Le società sportive hanno bisogno di programmare le stagione agonistiche. Altro tema dell’incontro è stato legato ai servizi associati e alle relazioni intercomunali".

Quali saranno i primi passi da sindaco?

"Non avendo prima stabilito degli accordi interni con i vari membri della lista nei prossimi giorni metteremo mano alle nomine di vicesindaco e assessori: siamo una squadra unita e concentrata sulla nostra comunità. Ci sarà una richiesta alla minoranza di collaborazione nel portare avanti i progetti già in essere e voglio subito incaricare un consigliere o assessore che segua ogni tipo di bando per intercettare risorse e mettere in piedi progetti utili a Piandimeleto. Cercheremo poi di fare il possibile per smuovere i tasselli sulla sanità ma serve un impegno a livello di Montefeltro, senza guadare ai personalismi del piccolo comune ma all’interesse del territorio, riportando i vari servizi che mancano da parecchio tempo".

Tanti comuni hanno cambiato sindaco nel Montefeltro, possono partire nuove collaborazioni?

"È importantissima la massima collaborazione e l’unione sui servizi, i rapporti dovranno essere ottimi con persone competenti come i vicini sindaci di Belforte all’Isauro, Lunano e Macerata Feltria ma anche con tutti gli altri. E perché non incominciare a individuare comuni più grandi dei nostri, come Fano, con ottimi amministratori per portarli come capofila in progetti più grandi e condivisi?".

Dopo lo spoglio della sezione della frazione di San Sisto sembrava che lei avesse uno svantaggio incolmabile, con le schede del capoluogo invece è partita la rimonta. Questo coinvolgimento del paese che punta molto sui giovani?

"Piandimeleto ha voluto davvero voltare pagina. Abbiamo vinto per il supporto dei tanti giovani che qui vivono e vogliono avere un futuro. Mi è piaciuto molto che tanti giovani si siano impegnati in campagna elettorale e che tanti anche nella politica nazionale credano nel cambiamento al di là dei partiti, loro si stanno avvicinando a questo mondo e io ho voluto coinvolgerli", conclude il neosindaco Nicolò Pierini.

Andrea Angelini