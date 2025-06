Pierini: "Paolini si dimetta da presidente"

"Paolini si dimetta. La Provincia dovrebbe impegnarsi nello spendere nel modo migliore le risorse e non solo nel fare politica contro la Lega, contro la Regione e contro Salvini, che sarebbe colui che insieme al governo regionale ha riaperto dopo anni e anni di promesse il cantiere per la Guinza": il sindaco di Piandimeleto e consigliere provinciale Nicolò Pierini chiede le dimissioni del presidente della Provincia Giuseppe Paolini. "Per settimane Paolini ha gridato allo scandalo per il presunto taglio dei fondi alle Province ma ora che quelle risorse sono state confermate, la verità viene a galla: le bugie del Partito Democratico, che sostenevano che i fondi erano stati spostati sul Ponte sullo Stretto, si sono sciolte come neve al sole. I soldi ci sono. È l’incapacità che resta. La verità è semplice: il problema non sono i fondi, ma l’incapacità amministrativa cronica di una Provincia governata da decenni sempre dallo stesso partito. Stessi nomi, stesse scuse, stesse strade. Presidente Paolini, ha fatto tutto da solo: ti sei cantato e suonato una polemica costruita ad arte, ma il teatro è finito".

L’analisi passa poi all’entroterra: "Le strade, soprattutto nel Montefeltro, sono abbandonate da anni. Venga insieme a Ricci, con la bici elettrica a farsi questo giro: parta da Macerata Feltria, dove una frana è presente da diversi anni; prosegua verso Pietrarubbia, Carpegna, e scenda fino a San Sisto: in alcuni tratti l’asfalto non esiste più. E non dimentichiamo le due vie alternative alla galleria di Lunano sono delle vere e proprie mulattiere. Come se non bastasse, oggi la Provincia è governata senza una vera maggioranza politica, un ente bloccato, e poi la Provincia è in dissesto".

Andrea Angelini