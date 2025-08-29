Pierluigi Ferraro in corsa per la sfida regionale

Dopo una prima candidatura nel 2020, Pierluigi Ferraro torna in corsa per le elezioni regionali, di nuovo col Movimento 5 Stelle. Libero professionista, 55 anni, urbinate e attivista della prima ora, Ferraro è stato anche assessore a Montelabbate, con deleghe ad Ambiente e Rifiuti, e dal 2015 assiste il gruppo consiliare regionale. "In questi cinque anni siamo il gruppo che ha prodotto più atti in Consiglio – spiega –. I temi che porterò avanti sono quelli che affronto da sempre".

In materia di ambiente, dice di aver cambiato idea sulla gestione dei bacini idrici: "Quest’anno abbiamo capito che pulire gli invasi, probabilmente, non sia l’idea vincente. È servita una legislatura per elaborare un piano – poi bloccato – per togliere 75mila metri cubi di materiale, ma tale volume equivale a un giorno e mezzo di consumo d’acqua della provincia. Bisogna guardare altrove e una delle soluzioni penso sia la rete di laghi. Però lo sfangamento del Furlo andrà fatto".

A proposito di gestioni, Ferraro cita anche quelle di rifiuti e ungulati: "Per noi è un “no“ secco al termovalorizzatore, che avrebbe un enorme impatto in bolletta e lancerebbe un messaggio sbagliato dal punto di vista ambientale. Le tecnologie attuali consentono di bypassarlo, ma prima dobbiamo tutti ridurre i rifiuti in casa e fare un’adeguata raccolta differenziata. Per la fauna selvatica c’è stata una gestione disastrosa: la soluzione è una seria politica dei chiusini di cattura, in accordo con gli Atc".

Infine, dopo aver sottolineato che il Consorzio di bonifica "abbia ricevuto più appalti del quinquennio precedente, già prima dell’alluvione", nonostante "avessero promesso di "abbattere il baraccone", ha definito la questione megaimpianti eolici "l’apoteosi dell’ipocrisia, perché l’amministrazione uscente organizza eventi contro le richieste d’installazione, ma la responsabilità è del Governo Meloni, che ha deciso di non decidere sui criteri di definizione delle aree idonee. Per cinque anni abbiamo combattuto le politiche di questa Giunta, quindi la scelta di campo era obbligata e la coalizione naturale, anche perché abbiamo scritto o condiviso buona parte del programma".

Insieme a lui, alla presentazione c’era il consigliere regionale Marta Ruggeri, che ha detto: "Mi fa piacere che siano cambiate le regole del M5S, permettendo di candidare persone con esperienza e che hanno avuto anche un buon esito alle amministrative come Pierluigi. In questi anni abbiamo rappresentato tutte le Marche e sono contenta che sia di nuovo in lista: farà un gran lavoro".

Nicola Petricca