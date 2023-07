Pierotti e la bufera discarica "Adesso si vada oltre Riceci E facciamo pace con la gente"

Andrea Pierotti, presidente di Marche Multiservizi: il 26 aprile uscì sul Carlino il servizio sui maxi aumenti di stipendi con l’intervista in cui lei li metteva in dubbio. Poi è esploso il caso della discarica di Riceci. Si sente un po’ come il granello di sabbia che ha fatto inceppare gli ingranaggi?

"Sicuramente qualcosa è successo. Ma io il meccanismo non voglio mandarlo in tilt, anzi. L’obiettivo è quello che chiedono tutti: dimostrare che la parte pubblica di Marche Multiservizi svolge bene il suo ruolo, e questa è la cosa che ho detto fin da subito anche all’amministratore delegato Mauro Tiviroli. La guida dell’azienda deve essere condivisa e non deve esserci la percezione che il pubblico sia al traino del privato".

E in questi tre mesi qualcosa è successo: i soci e i rappresentanti pubblici si sono svegliati.

"Sì, e dobbiamo farne tesoro. Noi del cda siamo stati la voce dei soci pubblici di Marche Multiservizi e alla fine un accordo con Hera si è trovato".

Sì, ma mandare una lettera ai Comuni invitandoli a farsi avanti per avere una discarica non è un grande accordo.

"Per Aurora srl e Marche Multiservizi era importante mandare un messaggio di unità, abbiamo ribadito la necessità di condivisione col territorio. Non ci facciamo illusioni. Cosa arriverà entro il 31 dicembre non lo so".

Ovviamente niente. Quindi, cosa succederà?

"Siamo in attesa di ciò che dirà la Provincia: può anche succedere che chiuda il procedimento sulla discarica di Riceci dopo le precisazioni della Regione sulle distanze che l’impianto deve avere rispetto al centro abitato, ma io non lo posso sapere".

Se questo scenario si dovesse verificare, cosa farete?

"Il piano industriale di Marche Multiservizi non prevede solo Riceci. Le leve per attivare lo sviluppo industriale dell’azienda sono diverse, è necessario ripartire da una strategia a lungo termine sul futuro dei servizi pubblici locali. A valle del nuovo piano regionale dei rifiuti verrà riaperto anche quello provinciale, possono esserci possibilità di sviluppo impiantistico diverse".

Per esempio?

"Ce ne potrebbero essere tante: il termovalorizzatore, l’ampliamento di Ca’ Asprete, l’aggregazione con Aset per valorizzare la discarica di Monteschiantello. Penso poi anche alle gare per il gas, l’idrico e i rifiuti che possono essere sembrare pericolose, ma a mio avviso sono un’opportunità per un’ azienda come la nostra. Però serve unità di intenti con il territorio e con l’opinione pubblica: con la gente, insomma. L’azienda ha funzionato bene, i servizi pubblici locali sono un valore aggiunto: bisogna uscire da questo conflitto".

Lo diciamo una volta per tutte che Riceci è una partita chiusa?

"Bisogna andare oltre Riceci. Prima, non appena si parlava di altro si evocava il rischio di responsabilità contrattuale. Ora dico: in attesa delle decisioni della Provincia guardiamoci intorno. Non leghiamo il futuro dell’azienda a Riceci, ci sono alte soluzioni".

Ma il rischio di responsabilità contrattuale, c’è ancora? Le panali da pagare, insomma.

"Se la Provincia blocca tutto, non ci sono penali da pagare".

Si è pentito di aver assecondato, fino a un certo punto, l’operazione piuttosto nebulosa messa in piedi con la cartiera Ciacci di San Marino?

"Sfido chiunque a fare una scelta diversa a pochi mesi dall’insediamento. Nessun’altra opportunità, in quanto a business, è paragonabile a Riceci. E c’era un sostegno trasversale: Confindustria, i sindacati e anche i Comuni coinvolti. Ho trovato una strategia definita e i terreni già opzionati. Certo: se tornassi indietro, agirei diversamente in qualche passaggio".

Come sono ora i rapporti con Tiviroli?

"Quelli che ci devono essere tra un presidente e un amministratore delegato".

Roberto Fiaccarini