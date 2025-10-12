Pierre Boulez, genio o dogmatico?

Un genio o un dogmatico? Pierre Boulez divide ancora, a cento anni dalla nascita. Il compositore, direttore, teorico e didatta francese sarà al centro della guida all’ascolto "Pierre Boulez nel centenario della nascita", oggi alle 11 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari. L’appuntamento, organizzato dalla Filarmonica Gioachino Rossini con Amat e il patrocinio del Comune di Pesaro, sarà condotto, come da tradizione, da Mario Totaro.

Che cosa rappresenta Boulez?

"Una figura centrale nella musica del secolo scorso: molto interessante ma controversa, addirittura divisiva. Boulez incarna il razionalismo francese più puro e laico, ma resta un personaggio che divide. Ha molti estimatori e altrettanti detrattori. I primi ne apprezzano il rigore, la capacità analitica, l’aver fondato alcune fra le più importanti realtà musicali del pianeta; i secondi gli rimproverano di aver sempre concepito la composizione musicale come un freddo esercizio tecnico-intellettuale".

E lei, che giudizio dà?

"Nei miei incontri cerco di non avere un atteggiamento ’di parte’. Provo a dare una visione sfaccettata e storicamente attendibile. Starà poi ai partecipanti farsi un’idea personale. Metterò in luce aspetti conosciuti e meno noti, che mostrano quanto la realtà sia raramente tutta bianca o tutta nera".

L’incontro prevede ascolti e proiezioni con "alcuni video decisamente rari", promette Totaro, che da anni porta avanti un lavoro di divulgazione dedicato ai grandi nomi della musica contemporanea. "Mi batto per far conoscere un ambito culturale spesso trascurato. In certi casi c’è quasi una cancel culture che tende a rimuovere figure centrali del Novecento". Il ciclo di incontri proseguirà domenica 9 novembre, con un omaggio a Luciano Berio e Cathy Berberian, coppia eccezionale nella storia della musica.

Leonardo Damen