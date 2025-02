Piersanti si ferma “Nell’isola tra le selve“ dopo sessant’anni di attività senza sosta

Condensare sessant’anni di carriera poetica in un volume di 240 pagine non è facile, ma è l’impresa in cui è abilmente riuscito Umberto Piersanti con L’isola tra le selve, ultima fatica edita da Marcos y Marcos, in libreria da qualche giorno, libro con cui il poeta urbinate si conferma tra i più significativi di questo tempo, uno con cui, per prendere in prestito le sue stesse parole, "se ci si approccia alla poesia contemporanea, bisogna fare i conti".

Con l’occasione, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Piersanti, per farci raccontare tutto, non solo del libro ma anche di sé.

Professore, che periodo comprende L’isola tra le selve? "Componimenti editi a partire dal 1967, per arrivare fino ad alcuni inediti del 2024".

Quasi 60 anni di carriera… "Di più: ho iniziato a scrivere seriamente nel 1961, a vent’anni. Ma scrivevo anche prima".

Fin da bambino? "Certo: già alle elementari risposi al maestro che volevo fare il Presidente della Repubblica e poi il grande poeta. La prima poesia la scrissi in seconda media. Poi scrissi un poema, intitolato Atlantide, una cosa tra l’Iliade e Salgari. Al liceo scrissi un dramma e delle novelle".

E la prima pubblicazione? "Fu sul giornale: una signora che era a pensione a casa mia aveva un fidanzato giornalista, di Lecce, che vide le mie poesie e ne pubblicò alcune sulla Tribuna del Salento. Poi le mandai anche al Resto del Carlino. Infine arrivò il primo libro".

Quale? "Fu La breve stagione, praticamente autopubblicata da me e altri amici (Gualtiero De Santi, Luciano Fabi e Zeno Fortini) nell’ambito di una collana che creammo noi stessi".

E poi sono seguiti tanti libri e il successo internazionale. Ma una raccolta di tutta la carriera mai… "Sì: per la prima volta nello stesso libro si potrà vedere come si è evoluta la mia poesia e come è rimasta legata ad alcuni temi fondamentali, dalle rime acerbe dei vent’anni ai temi di oggi".

Sentiva che era il momento? "Quasi tutti gli autori di un certo peso fanno ogni tanto una sorta di controllo, un bilancio, un’analisi del percorso fatto. Penso che dopo 60 anni e rotti di scrittura poetica, fosse ora".

Quali i temi fondamentali che ritroviamo? "Il tempo dell’amore e dello stupore; i luoghi persi; la natura; mio figlio; un desiderio intenso di vita. Dal mio libro Il tempo differente ad esempio ho tratto varie poesie che parlano di amore: l’amore è un momento magico, un uomo e una donna soli a casa o in una trattoria persa nei campi. Ma il tempo differente è anche lo stupore di contemplare da piccolo il panorama sulla cima del monte Catria dopo una lunga e faticosa passeggiata. Poi ci sono i luoghi fuori dalle strade maestre…".

I Luoghi persi di un altro suo libro? "Esatto: come uno stradino tra Urbino e Urbania o sulle Cesane. luoghi autentici, distaccati dalla corsa o dal chiacchiericcio del mondo. E soprattutto luoghi della memoria, dove ti sovvengono i ricordi ma ciò che c’era di concreto è quasi tutto perduto".

Che ruolo ha la natura nei suoi testi? "Provo un amore tenace per la natura, che mi porta ad inserirla in molte vicende, ma non come sfondo, bensì come elemento comprimario, di forza, di costanza".

Com’è cambiata la sua poesia? "All’inizio parlavo dei sogni, delle lotte giovanili, delle idee. C’era più contemporaneità, mentre andando avanti nel tempo la memoria prende il sopravvento e ritorna all’infanzia. Sono entrati anche temi come mio figlio Jacopo, affetto da un grave autismo, di cui inizialmente non volevo parlare; ma poi un poeta deve dire ciò che ha dentro".

Come definisce il suo stile? "Semplice, ma non semplicistico. Tra il lirico e il narrativo: una poesia intrisa di racconto".

Preferisce scrivere poesie o prosa? "Poesie. Credo di aver dato oggettivamente molto di più come poeta".

Sta scrivendo in questo periodo? "Sì, sono dietro a una nuova raccolta".

Pensa di scrivere fino a che ne avrà forza? "Certo. Avendo perso la voglia di primeggiare e di successo di un tempo, vivo la scrittura più piacevolmente".

Cosa la rende più felice? "Che i miei testi vengano letti, non solo dai critici, ma dalle persone normali".

Giovanni Volponi