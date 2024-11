Pietrarubbia, il bastione che vigila sulla natura incontaminata del Parco

Oscilla tra sacro e profano, il borgo in assoluto più antico del Montefeltro. Il cuore rosso di Pietrarubbia (Petra Rubea, toponimo ereditato dal colore delle sue pietre) batte tra il sacro della torre campanaria a cui Tonino Guerra dedicò una poesia e il profano della leggenda che vede nella massa rocciosa di Pietrafagnana, un’imponente mano pietrificata, e nella roccia che si erge il Dito minaccioso del Diavolo; o nella sfida tra il complesso monumentale di Sant’Arduino dirimpettaio all’unica torre del castello sopravvissuta all’usura del tempo. Un cuore rosso di natura e pulsante d’arte. Il paese è tale quale ad un bastione che vigila sulla natura incontaminata del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e batte - e forte - al ritmo del Tam, l’arte di trattare i metalli, la scuola-museo fondata nel 1960 dallo scultore Arnaldo Pomodoro.

Ed è in questo luogo di alta narrazione che Pesaro 2024 e Food Brand Marche organizzano una degustazione guidata a base di formaggi, prosciutti, olio evo, birre, vino e non solo, venerdì 22 novembre, ore 18, con il gastronomo e sommelier della fondazione Bibenda, Otello Renzi all’interno del locale “Il Baretto” (info 339-8926134).

Un luogo che fa parte della rete dei “100 locali” che contribuiscono a promuovere le iniziative in programma per Pesaro Capitale della cultura 2024, diventando veri e propri punti informativi della “Settimana da Capitale” del loro Comune. Un movimento di luoghi orgogliosamente di aggregazione, di racconti del presente e di memoria del passato che alimentano la vera e bella storia delle loro comunità. Una rete di luoghi “caldo” dove incontrare la way of life di ogni angolo della provincia. ‘50x50: Capitali al quadrato’ è il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Pietrarubbia lo sarà dal 18 al 26 novembre.