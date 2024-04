Pietrelli, duomo pieno: "Ci hai insegnato tanto"

Duomo di Pesaro gremito per il saluto ad Emilio Pietrelli, 70 anni il prossimo 5 maggio, deceduto martedì per un male incurabile mantenendo fino alla fine il suo posto di direttore della Caritas diocesana, affiancato da Andrea Mancini. È spirato circondato dall’affetto dei familiari, la moglie Nadia e i figli Lucia e Federico, nell’ospedale di Muraglia. Dopo aver lavorato per anni alla cooperativa Carp Pietrelli era, dal 2011, anche diacono presso la parrocchia di Santo Stefano di Candelara dove viveva. La santa messa è stata officiata dall’arcivescovo, Sandro Salvucci insieme a 20 sacerdoti e 12 diaconi, musiche del coro parrocchiale di Candelara. Nell’omelia don Sandro ha detto: "Emilio ha raggiunto Gesù. A Pasqua quando sono andato in ospedale l’ho visto sereno grazie alla sua fede: sapeva. e mi ha sussurrato ‘vi ringrazio della vostra vicinanza ed al Signore chiedo soltanto che mi accompagni’. Emilio si è sempre fidato del Signore e con grande umiltà ha sempre organizzato tutto nel modo migliore: è stato un grande tessitore che è riuscito a far funzionare la famiglia, il lavoro, la Caritas e la chiesa". Nel corso della cerimonia tante le testimonianze tra cui quelle dei familiari: la moglie Nadia e la figlia Lucia, di Andrea Mancini della Caritas e del parroco di Candelara, don Giampiero Cernuschi. La figlia Lucia: "Ciao babbo, grazie Signore per tutto quello che ci ha insegnato. Per essere stato sempre affettuoso, con noi e la mamma, insegnandoci che l’amore si deve mostrare e far sentire". Poi Andrea Mancini della Caritas: "Grazie Signore per la presenza di Emilio nella nostra Caritas diocesana, per la sua fede forte". Quindi don Giampiero: "Un affettuoso ringraziamento ad Emilio per la sua infaticabile disponibilità". La moglie Nadia: "Grazie a tutti: l’arcivescovo, i sacerdoti e i diaconi e tutti voi. Per la vicinanza dimostrato ad Emilio ed a noi in questi giorni. Il vostro grande affetto ci dà tanta consolazione e ci ha fatto comprendere quanto Emilio fosse amato da tanti. Grazie di cuore".

Luigi Diotalevi