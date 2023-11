Pietro Bartolo parlerà di diritti, migranti e accoglienza

Il dottor Pietro Bartolo, medico di base di Lampedusa, su invito del gruppo Refugees Welcome Italia di Pesaro e Urbino, sarà domani alle 9,30 nella sala Tritone dell’Hotel Baia Flaminia Resort, per un incontro un incontro dibattito sul tema "Diritti, migranti, accoglienza – Cos’è cambiato dal 3 ottobre 2013". Interverranno anche don Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e Urbino e l’assessore comunale Camilla Murgia. Ci sarà un excursus su quanto è accaduto appunto dal giorno della terribile tragedia in cui persero la vita 368 persone oltre a 20 dispersi, ad oggi, dal punto di vista delle norme e degli accordi vigenti e di quelli in discussione nonché delle coscienze umane. Pietro Bartolo, medico di base a Lampedusa per oltre 30 anni, è diretto testimone di tante storie e tragedie che si sono susseguite e ascoltarlo è sempre un’occasione di crescita e un ossigeno di umanità. Refugees Welcome Italia è un’associazione internazionale di volontariato che si occupa di migranti e di "accoglienza temporanea (moduli semestrali) di migranti, che hanno ottenuto il riconoscimento dello status, presso famiglie, per accompagnarli all’autonomia". Evento aperto a scuole e cittadini.