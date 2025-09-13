Pietro Cardoni “Mazzoli“ conquista la giurìa di X Factor

Da Pesaro fino al palco di X Factor. Pietro Cardoni, 24 anni, ha superato le selezioni del talent nella puntata andata in onda su Sky lo scorso giovedì 11 settembre, ottenendo i quattro “sì“ dei giudici e l’accesso alle prossime fasi della nuova stagione. Sul palco si presenta come Mazzoli, nome d’arte preso dal cognome sul citofono della sua casa da fuorisede a Bologna: "Una persona che non so chi sia", racconta ridendo.

"Ho sempre scritto canzoni e ora sento di aver trovato il modo giusto per farlo nel posto giusto" racconta di sé, presentando i suoi lavori che "si rifanno alla canzone d’autore italiana con sfumature indie-pop. I brani nascono dal mio modo di osservare la realtà: canzoni d’amore, ma anche riflessioni sulle emozioni e sulle dinamiche quotidiane".

Il suo percorso musicale è iniziato da bambino a Pesaro nel coro dei Pueri Cantores diretto da Maurizio Ciaschini, fucina di talenti come Raphael Gualazzi. Dalla formazione corale alle esibizioni nei locali, Mazzoli ha costruito un legame diretto con il pubblico, tra bar e piazze, senza mai smettere di scrivere. Nel 2021 ha pubblicato il singolo d’esordio Da vicino, ballad nostalgica, seguita da Come sempre, brano che riflette sull’egoismo che spesso ostacola le relazioni autentiche. Poi sono arrivati Sfumare e Mare o mare, omaggi a un simbolo di partenza e di abbandono, e Un altro tentativo, dedicato alla sua nuova città, Bologna. Il 9 settembre è uscito il suo ultimo singolo, Perdita di tempo. Lo stile fonde pop d’autore dal sound ballabile, con testi introspettivi e melodie evocative.

Per la selezione di X Factor Mazzoli si è presentato esordendo ironico: "Sono più o meno un cantautore e vengo dal mare Adriatico". Di fronte al pubblico ha scelto di misurarsi con un grande classico della canzone italiana: Ritornerai di Bruno Lauzi, accompagnandosi solo con la chitarra. Un’interpretazione intensa e personale che ha convinto tutti i giudici: "Bravo, bella la naturalezza del falsetto delicato" ha commentato Francesco Gabbani; "Mi sei piaciuto: elegante, semplice, efficace" ha detto Paola Iezzi; "Sono curioso di sentire cos’altro sai fare, sarei contento di rivederti" ha aggiunto Jake La Furia; "Interessante, bella la scelta del falsetto" ha concluso Achille Lauro.

La sua musica è disponibile su Spotify e YouTube. Ora il viaggio di Mazzoli prosegue sotto i riflettori di X Factor, con voce limpida e nuove canzoni.

Leonardo Damen