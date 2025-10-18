Pietro Cardoni, se perdere fa bene: "Bocciato da X Factor, sono felice"

È salito nuovamente sul palco di X Factor con "Sono solo canzonette" di Bennato, una ventata di cantautorato nel talent show di Sky. Ma per Pietro Cardoni, in arte Mazzoli, pesarese trapiantato a Bologna, l’avventura si è fermata alla puntata dello scorso 16 ottobre: eliminato dal giudice Francesco Gabbani.

Ma nonostante questo la sua avventura artistica è appena ripartita: il 24 ottobre uscirà il nuovo album, scritto dopo un periodo difficile e registrato insieme a una nuova band.

Hai lasciato X Factor, deluso? "Ero consapevole di andare lì per farmi giudicare, quindi ero pronto. In realtà sono felicissimo: per la visibilità che mi ha dato e per essere riuscito a portare delle canzoni italiane rielaborate secondo il mio stile".

Cosa hai imparato da questa esperienza? "Che, come in ogni competizione musicale, non conta solo arrivare a buoni voti. L’importante è condividere ed emozionare". La tv è riuscita a restituire la tua identità musicale?

"Penso di sì, ho potuto portare brani in cui mi riconosco. Sono arrivato lì con una gratitudine immensa, dopo un periodo buio. È stata una botta di adrenalina che mi ha fatto rialzare immediatamente".

Come nasce il nuovo album? "Si chiama ’Ieri a casa’ e racconta dell’anno passato, un anno difficile. A 23 anni mi sono ritrovato a dover ricostruire tutto: lavoro, contratto discografico, situazioni personali. Poi un cambiamento umano dentro di me: ho iniziato un viaggio in cui ho incontrato ragazzi stupendi con cui ripartire, suonando".

Quali sono i suoni e i temi del progetto? "È un racconto personale, surrealista. Il disco parla di accettazione e consapevolezza, con sonorità che vanno dai Beatles a Elton John, passando per la canzone d’autore italiana. Tutti suoni che però si affacciano nell’oggi".

Pesaro e Bologna: cosa ti hanno lasciato? "Di Pesaro mi porto il passato, l’educazione, il comportarsi. Di Bologna l’enorme libertà, la magia di non trovarmi dentro a dei binari".

Se dovessi dare un titolo a questi mesi? "Darsi tempo".

E adesso? "Tante date in Italia per promuovere il disco. Il 14 novembre sarò all’Officina a Pesaro".

Un desiderio? "Che si risvegli una bella scena cantautorale, fatta di sentimenti veri, di vita quotidiana. La musica non deve solo accompagnare la giornata, deve rimanere anche un posto dove poter riflettere sulla giornata".