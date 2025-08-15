Pietro Spagnoli e l’amore per il Rof: "Pesaro è la mia casa madre"

Era già stata apprezzata alla sua prima produzione, in piena pandemia, ma La cambiale di matrimonio vista quest’anno al Rof nel riallestimento di Laurence Dale non solo ha confermato la bontà del progetto iniziale, l’ha semmai migliorato per tante ragioni e non strettamente riconducibili al distanziamento dei cantanti e alle limitazioni imposte dal Covid.

La seconda produzione lirica in programma questa sera al Teatro Rossini (ore 20), sarà preceduta dall’esecuzione delle Soirées musicales con Christopher Franklin alla guida della Filarmonica Gioachino Rossini. Nello spettacolo creato per l’appunto da Laurence Dale si vedranno le scene e i costumi di Gary McCann e le luci di Ralph Kopp. Nella compagnia di canto figurano Paola Leoci (Fannì), Pietro Spagnoli (Tobia Mill), Jack Swanson (Edoardo Milfort), Mattia Olivieri (Slook), Ramiro Maturana (Norton) e Inés Lorans (Clarina).

Tra i protagonisti e più applauditi interpreti dell’opera, Pietro Spagnoli. Il baritono romano, un veterano del festival (con ben 13 presenze a partire da quella storica in Bianca e Falliero del 1989), è stato il personaggio centrale nella farsa di Gaetano Rossi. E al centro di quella casa londinese – che Dale ha immaginato quasi identica al numero 10 di Downing Street – il mercante Tobia Mill cerca in ogni modo di vendere sua figlia.

Spagnoli che razza di personaggio è Tobia Mill?"Il classico mercante, che pensa solo agli affari, tanto avido da essere disposto a vendere la figlia in cambio di soldi. Insomma un padre da non prendere come modello dove la follia sembra prevalere sulla ragione; ho cercato di rendere serio il personaggio pur in una situazione di per sé grottesca e dunque anche comica".

Difficoltà dal punto di vista vocale?"Un ruolo estremamente acuto da baritenore, che ho dovuto approfondire ma sono contento del risultato e mi fa piacere che il pubblico (ed anche Palacio) abbiano apprezzato".

Spagnoli e il Rof, un giovane amore iniziato nel 1989 e spezzatosi agli inizi del nuovo secolo. Un’assenza durata 14 anni poi il ritorno."Non so cosa è accaduto. Eppure La pietra del Paragone del 2002 fu un successo strepitoso. Devo dire che un po’ ne ho sofferto ma a volte nel teatro lirico accadono cose strane; sicuramente il festival ha indirizzato le sue scelte verso altri colleghi per ragioni che io non conosco. Ma poi c’è stato questo ritorno alla casa madre, come io considero Pesaro, che mi ha molto lusingato".

Spagnoli e la fortuna di aver vissuto un’epoca memorabile del Rof..."Mi ricordo sempre il rigore, lo studio approfondito della partitura, l’interpretazione; Zedda, ma anche Gelmetti, Gatti. Cantare Rossini a Pesaro era un passpartout per tutti i teatri del mondo. E sentirlo cantato male in giro per il mondo mi fa star male. Rossini non è circo, ma grande musica".

E questo allestimento de La Cambiale?"Agile, leggero, divertente. Io sono il cantante più anziano ma qui c’è davvero un grande affiatamento ed un grande direttore e tutto diventa più semplice".