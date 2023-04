Pietro Valori e Mirco Pagnetti: "Posti per ambulanze non definiti e asfalto colabrodo al Santa Croce"

"All’interno dei viali del Santa Croce mancano aree riservate alla sosta delle ambulanze che si occupano del trasporto dei pazienti (ricoveri, dimissioni, controlli, terapie) e gli spazi esistenti sono completamente occupati da mezzi esterni. A questo si aggiunge il manto stradale disastrato che mette a rischio l’incolumità dei pazienti stessi durante il loro trasferimento sulle barelle o sulle carrozzine". A denunciare "il forte stato di disagio" in cui lavorano gli autisti e gli infermieri delle ambulanze, i cosiddetti "ambulanzieri", sono i consiglieri comunali Pietro Valori (Noi Città) e Mirco Pagnetti (Insieme è Meglio).

"Una situazione incredibile – commenta Valori – i posti per le ambulanze non sono definiti e l’asfalto interno è un vero e proprio colabrodo".

"Le difficoltà operative degli ‘ambulanzieri’ – fanno notare Valori e Pagnetti – nonostante le ripetute segnalazioni non sono mai state prese in considerazione. Per questo è nostra intenzione mettere in evidenza i problemi che deve affrontare chi lavora sulle ambulanze per il trasporto dei pazienti.

In fondo al vialetto principale è evidente la presenza di buche in cui entrano le ruote dei mezzi figuriamoci quelle di una carrozzina per i disabili.

Mancano anche coperture idonee, in caso di pioggia e freddo, al riparo delle quali far salire o scendere dalle ambulanze i pazienti".

L’obiettivo di Valori e Pagnetti è quello di farsi portavoce delle esigenze dei lavoratori, ma soprattutto "di dare voce ai malati, a chi usufruisce dei servizi ospedalieri e ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà". Dopo la loro pubblica denuncia, i consiglieri comunali si augurano che, nel più breve tempo possibile, siano individuate le soluzioni ai problemi posti da chi opera sulle ambulanze, nell’interesse dei lavoratori ma soprattutto a tutela dei pazienti.

an. mar.