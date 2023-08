Pieve Cagnis Bier Fest: Urbino, la solidarietà e l'allegria per aiutare gli alluvionati

Oltre 3.000 persone, alcune perfino da Modena. Questo è il bilancio dell’edizione 2023 di Pieve Cagnis Bier Fest, che ha animato per due fine settimana Pieve di Cagna, a luglio. Numeri che fanno felici la locale Pro Loco e il suo presidente, Andrea Pazzaglia: "Ringrazio tutta la Pro Loco: vedere un gruppo così unito è motivo d’orgoglio – commenta –. Ogni anno puntiamo sulla qualità e per questo devo fare i complimenti al reparto cucina e servizio e ringraziare i fornitori di cibo e bevande. Un grazie va anche a quanti si sono esibiti, da Urbino teatro urbano, che spero possa tornare ogni anno, a Massimo Bertuccioli e i nostri amici Sciampagn e Ghianda, per la serata dialettale".

Tra gli ospiti, anche i consiglieri regionali Micaela Vitri e Giacomo Rossi, con cui la Pro Loco avvierà un dialogo "per far crescere il festival dialettale della provincia. Ringraziamo pure i nostri sponsor, l’amministrazione comunale e il sindaco". Durante l’evento, c’è stato spazio anche per la solidarietà: "In collaborazione con O.K. Gastronomie, è stata organizzata la raccolta fondi “Insieme per l’Emilia-Romagna“, a cui la band “Blend“ ha partecipato donando tutto il proprio compenso, ottenendo 2.500 euro da devolvere a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) per il recupero delle scuole danneggiate dall’alluvione. Non è facile organizzare un evento del genere in un piccolo borgo, ma ci riusciamo perché siamo un grande gruppo di volontari che amano Pieve di Cagna e fanno di tutto per tenerla in vita. Siamo già all’opera per il 2024, che avrà tante sorprese".

