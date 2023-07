Pieve di Cagna in festa per onorare la buona birra

Da domani per i prossimi due finesettimana il borgo di Pieve di Cagna si anima per il tradizionale appuntamento col Festival della Canzone Dialettale e il correlato Pieve Cagnis Bier Fest. Sul palco sabato 22 si esibiranno ben sei gruppi musicali dialettali del territorio: "Il divertimento è assicurato per ogni giornata – spiegano gli organizzatori – grazie alle poesie declamate da due “bandiere“ della scrittura dialettale: il pesarese Carlo Pagnini e l’urbinate Oliviero Luslini. A suonare ci saranno i Rari Ramarri Rurali, Duccio Marchi, Borghetti Bugaron Band, Cantina del Jack, Aquaramata e Sciampagn e Ghianda".

La Pro Loco però non si limita al dialetto: da ormai tante edizioni il riscontro di presenze è sempre più alto anche grazie all’alogastronomia. Ogni serata dalle 19,30 aprono gli stand che propongono primi, secondi e cresce sfogliate, ma l’attenzione è rivolta soprattutto alle birre, selezionate con cura per gli amanti del luppolo: si va da una lager dal gusto corposo a una fruttata estremamente rinfrescante, passando per una sloeber rossa belga dal gusto speziato e delicato e finendo con la stout irlandese ad alta fermentazione. "Ce n’è davvero per tutti i gusti – proseguono i coordinatori – e non mancheranno anche note musicali diverse, anche nel secondo finesettimana, con musica italiana, rockabilly, cantautorato e liscio. Serate a ingresso gratuito; domenica 23 parte del ricavato andrà in beneficenza alle zone alluvionate con la collaborazione di OK Gastronomia".

g. v.