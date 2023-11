Pieve di Cagna sabato celebra. Dino Tiberi

Sabato, a Pieve di Cagna, si ricorderà Dino Tiberi, storico esponente della Democrazia cristiana, nonché primo politico del comune di Urbino a presiedere la Regione Marche. Tiberi, originario del borgo, sarà celebrato a 100 anni dalla propria nascita, con un evento nel parco pubblico, alle 17. "Vogliamo ricordare quest’importante figura sia per l’impegno politico, sia per quello letterario – spiega Andrea Pazzaglia, presidente della Pro Loco Pieve di Cagna, che organizza l’iniziativa in collaborazione con il Rotary Club Urbino, presieduto da Tiziano Busca –. Il pomeriggio sarà incentrato soprattutto sulla produzione di libri di Tiberi, con letture a cura del Centro teatrale universitario Cesare Questa, seguite da un dibattito sulla sua vita socio-politica, nel dopoguerra, moderato da Tiziano Mancini. Al dialogo parteciperanno Pierpaolo e Anna Laura Tiberi, figli di Dino, Giuliano Gheller, Sergio Pratelli, Innocenzo Aliventi e Rodolfo Giampaoli".

