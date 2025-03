Pieve di Candelara. Arrivano fondi benedetti

Buone notizie per Candelara: sbloccato il finanziamento di oltre 103mila euro da parte della Protezione Civile per l’intervento di messa in sicurezza della Pieve di Santo Stefano. Un contributo atteso dalla primavera dello scorso anno, necessario per completare i lavori avviati dopo il terremoto del novembre 2022. "Non ho visto ancora le carte ma è davvero una buona notizia, siamo tutti molto contenti" dichiara don Giampiero Cernuschi, parroco della Pieve. La storica chiesa, le cui origini risalgono al VI-VII secolo, è rimasta chiusa per quasi due anni, fino al settembre 2024, quando si sono conclusi i primi interventi: "Ricevuto l’ok sulla stabilità della struttura dall’architetto Maurizio Giannotti e l’autorizzazione dell’arcivescovo Sandro Salvucci – spiega don Cernuschi – abbiamo potuto finalmente riaprire, ospitando nuovamente funzioni e cerimonie". Una situazione tuttavia provvisoria in cui "la pratica di ottenimento del finanziamento era legata alla conclusione di una relazione tecnica della Sovrintendenza di Ancona. Grazie all’interessamento del consigliere regionale Nicola Baiocchi – prosegue il parroco – ho potuto incontrare il presidente della Regione che ha preso a cuore la questione. Acquaroli era presente a Candelara durante l’ultima festa delle candele e ha visto la situazione con i suoi occhi. Gli ho chiesto di intervenire. È stato di parola e, grazie a Dio, adesso posso stare più tranquillo". I progetti dell’architetto Maurizio Giannotti e dell’ingegnere Franco Fulvi, già approvati, necessitano ora di un aggiornamento a seguito del sopralluogo di fine 2024 che ha evidenziato nuove criticità: "Ci sono crepe da sistemare, il presbiterio da rinforzare, travi su cui intervenire e il completamento della parte esterna, in maniera definitiva questa volta". Rispetto alle tempistiche "probabilmente se ne parlerà dopo l’estate. Sarà necessario attendere la valutazione di tecnici e consulenti messi a disposizione dall’Arcidiocesi".

Il consigliere regionale Baiocchi ha espresso soddisfazione per il risultato che permetterà di concludere "un’opera fondamentale per preservare un patrimonio storico e religioso di grande valore per la nostra comunità". Come ricorda don Cernuschi "la Pieve rappresenta il centro spirituale del nostro paese ed è anche un monumento storico-architettonico unico che attrae tanti turisti in visita nel nostro territorio".

Leonardo Damen