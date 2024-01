Pigiama party al cinema con Carolina e Nunù

Una festa a suon di musica, all’insegna dell’allegria, in cui celebrare i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della diversità, spiegati ai bimbi senza retorica e con il loro linguaggio spontaneo e diretto. Sarà il più grande pigiama party della storia, quello che si prepara a conquistare molte sale italiane, tra cui i Multiplex Giometti di Pesaro e di Fano, nei due week end del 3 e 4 febbraio e del 10 e 11 febbraio (per gli orari delle proiezioni, info sulle relative pagine da: https://www.giomettirealestatecinema.it/cinema) con "Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’oro". I protagonisti di questa festa sono Carolina Benvenga, amatissima attrice e volto della Tv dei Ragazzi e Nunù, l’asinello più speciale che ci sia: entrambi virtualmente presenti dal maxischermo. L’invito per tutti i piccoli spettatori è di andare al cinema con il proprio pigiama preferito (ma che sia bello pesante date le temperature invernali!) e di godersi l’evento che sarà scandito dalle canzoni irresistibili dello Zecchino d’Oro e da tantissime risate.