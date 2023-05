‘Pilar - Viaggio alla ricerca dell’anima’ La presentazione del libro di Manuela Tarsi

Stasera alle 21, al circolo cittadino ‘CI.B.O.’ di Monte Porzio, l’associazione ‘Monte Porzio Cultura’ presenterà il libro ‘Pilar - Viaggio alla ricerca dell’anima’, di Manuela Tarsi. Laureata in psicologia con una tesi in ambito etnopsichiatria, la Tarsi nel 2009 frequenta un master in antropologia delle migrazioni che la porta nella frontiera tra Guatemala e Messico, pronta ad affrontare il viaggio migratorio verso gli Usa. Quando

si è trovata in Messico le fu presentata una ‘curandera’, Pilar, donna di 80 anni. Il libro è, in parte la storia di questo

incontro.