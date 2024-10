Pimpa scopre Pesaro e diventa turista. L’avventura inizia con la tartaruga Luciana

di Solidea Vitali Rosati

Pimpa, a Pesaro, è arrivata a cavalcioni, sul carapace di Luciana, la tartaruga che è stata salvata al Lido Pavarotti. E’ così che inizia l’avventura, a misura di bambino, del cagnolino a bolli rossi di Altan, protagonista della guida turistica “Pimpa va a Pesaro“. L’edizione, fresca di stampa, in venti pagine, dall’11 ottobre è acquistabile in tutte le librerie. Il volume si aggiunge alla collana “Le guide di Pimpa“, edite da Franco Cosimo Panini e composta da 25 titoli che documentano città, musei e parchi nazionali. In copertina Pimpa è in bicicletta a piazza della Libertà, davanti alla scultura di Arnaldo Pomodoro, mentre il suo amico Gianni si mangia un gelato.

Nella guida “Pimpa va a Pesaro“, la cagnolina che da 49 anni anima la fantasia a generazioni di bambini scopre la città, tappa dopo tappa: da piazza del Popolo, ai Musei Civici di Palazzo Mosca dove si trova anche la Sonosfera; al Museo Archeologico Oliveriano, alla Biblioteca San Giovanni e al Museo Nazionale Rossini. Come le guide vere, ci sono tre itinerari tra cui anche quello intitolato "i ricordi dei nonni" che vede, alla fine dell’avventura, Pimpa farsi una pizza Rossini. La pubblicazione è piena di giochi, indovinelli, adesivi da attaccare e storie da vivere. Gli amici storici di Pimpa ci sono tutti, tranne Armando, l’unico umano a comparire nelle strisce di Altan.

L’amministrazione comunale, insieme alla casa editrice, ha previsto, per la settimana di uscita, tante iniziative divertenti e gratuite, da fare a Pesaro tra laboratori creativi, letture animate ed esplorazioni in piena regola. Il programma si apre domani alle 10.30 alla Biblioteca Louis Braille - Baia Flaminia con la presentazione della guida: interverranno Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro e l’editore Maria Teresa Panini. Seguirà poi la lettura animata per 3-5 anni “Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina“. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (posti limitati): s.mari@comune.pesaro.pu.it 0721 387213.

Sempre domani debutterà l’omaggio della Biosfera a Pimpa: fino al 19, tutti i giorni alle 13,30, 16 e 18,30 sulla superficie sferica dell’installazione tecnologica di piazza del Popolo, simbolo di Pesaro 2024, prenderà forma il video in cui la cagnolina di Altan pedala gioiosa in giro per la nostra città. In occasione dell’uscita, da domenica 13 a sabato 19 ottobre, sono stati previsti laboratori e letture gratuiti per piccoli. Di seguito parte del calendario dettagliato: domenica 13 ottobre: dalle ore 10.30 alla Biblioteca Louis Braille – di Baia Flaminia, a piazzale Europa 16, ci sarà la presentazione della guida, con Daniele Vimini,vicesindaco e con l’editore Maria Teresa Panini.

A seguire, ci sarà la lettura animata per 3-6 anni “Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina“. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione s.mari@comune.pesaro.pu.it 0721 387213. Dalle ore 16.30, alla corte di Palazzo Mazzolari (via Rossini 37) seguirà il PIMPArio, con addirittura visita guidata, letture e laboratorio creativo... a pois. Info e prenotazioni: 0721 387 541 | info@pesaromusei.it

Lunedì 14 sarà la volta di scoprire il Museo Nazionale Rossini in via Passeri 72). Per le scuole, dalle ore 10, è prevista la visita di materne e primarie, mentre per le famiglie la visita guidata sarà dalle ore 15. Sarà la volta dell’incontro tra Pimpa e la figura del compositore Gioachino Rossini. Tanto che il cagnolino curioso non si tirerà indietro quando il Cigno la inviterà ad ideare musica insieme a lui. Letture e colori con Pimpa, è in calendario il 15 ottobre, dalle ore 17,30 alla Libreria Coop, lungo corso XI settembre 45/47 (info e prenotazioni: 0721 67789).

Infine il 17 ottobre Pimpa raggiungerà Borgo Santa Maria, dove in biblioteca, in via dell’Indipendenza, Pimpa farà una gita la cuai narrazione è dedicata a bambini tra i 4 e i 10 anni. Alla fine ci sarà anche un laboratorio per la realizzazione di una cartolina/foto ricordo di Pimpa a Pesaro.; info e prenotazioni 0721 387976.