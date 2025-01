Pincio, nuovo look. Al via i lavori

"Sono stati avviati alla fine della settimana scorsa i lavori per il recupero e la riqualificazione del Pincio - a renderlo noto in una nota il Comune di Cagli - i lavori riguardano la rigenerazione delle aree verdi, la riqualificazione dei viali principali e dei sentieri secondari anche grazie l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione, la riapertura del sentiero di collegamento con il Sentiero Italia 70 e 67 (che conducono al Monte Petrano attraverso il Colle dei Cappuccini e lungo il fiume Burano), l’inserimento di cartellonistica informativa a tema geologico-vegetazionale e l’installazione di segnaletica sentieristica prevista dalla L.R. n.2/2010 e direzionale interna al parco, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree di delimitazione del Parco. L’importo dei lavori ammonta a 93.467.10 euro a cui si aggiungono le somme a disposizione per complessivi 150.000 euro"

Durante i lavori il parco non sarà accessibile ai non addetti perché area di cantiere. "Un piccolo sacrificio – conclude la nota- per rendere un luogo importante e molto caro a tutte e tutti noi più bello e accessibile".