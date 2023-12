Pino pericolante. Intervento dei pompieri

Uno squarcio alla base dell’albero – un altissimo pino marittimo che fa ombra all’interno dello sgambatoio tra via Goito e via Volontari del sangue – ha messo in allarme alcuni passanti, i quali, a ragione hanno chiamato, poco prima delle 13 di ieri, i vigili del fuoco. La squadra di pompieri, alla vista dell’albero, in posizione non più eretta, ma inclinata e con un vistoso ramo a penzoloni, ha immediatamente transennato l’area per escludere rischi ai passanti.

L’albero, alto da sovrastare l’edificio dell’ex cinema Metropolis, verrà messo in sicurezza nelle prossime ore con un intervento valutato dall’agronomo di Aspes, il quale ieri è stato chiamato sul posto dai vigili del fuoco.

In attesa delle operazioni di bonifica, che potrebbero impegnare diverse ore, lo sgambatoio non sarà aperto al pubblico.