Pino Polisca a Urbino: L'arte Contemporanea va verso l'Infinito

La Galleria Albani fa mostre ben ponderate, esposizioni attente a ricordare alla città chi si è formato da noi – alla Scuola del Libro – e a favorire un abbraccio affettuoso tra chi “torna a casa“ e chi non è mai andato via. La Galleria Albani è uno snodo che ha un peso specifico alto nella cultura urbinate contemporanea; fa capire a tutti chi ha avuto un senso e non va dimenticato. La premessa è necessaria per far capire l’importanza della mostra su Pino Polisca che rimane aperta fino al 22 (curata da Tiziana Fuligna) dal titolo “De l’infinito. Percorsi metafisici“.

Polisca è uscito dalla Scuola del Libro carico di entusiasmo e di speranze (anche lui visse in orfanotrofio tra mille difficoltà). Giunto prima a Catania e poi a Padova, dove ha trovato fortuna artistica, professionale e familiare, si è scontrato con un mondo diverso dal nostro, che non vedeva nella calcografia l’epicentro del mondo. Un dramma? Polisca ha subito colto gli insegnamenti dei suoi maestri, come Renato Bruscaglia. Ha iniziato a lavorare come fossero matrici per le incisioni, superfici ostiche come gli specchi e ha ricavato l’opera da questo percorso. Una cosa forse mai pensata in questi termini, come a dire: "Non volete le incisioni? Vi appendete al muro la “matrice“". Geniale.

Pino Polisca non è rimasto fermo un minuto. Abile disegnatore (in Galleria si vedono i suoi lavori degli anni Sessanta, la sua è una mano rapidissima, felicissima, evocativa) ad un certo punto ha reinterpretato la pop-art. Un po’ la “sventra“, ma da chirurgo. Ci infila led e specchi e crea il senso dell’infinito; nelle opere che coprono delle colonne a Padova, annulla gli ostacoli fisici. Nei quadri a Urbino rende infinito lo sguardo dei soggetti. La pop art si può rivisitare? E’ il momento di farlo, Polisca ci riesce come prima di lui Marcel Duchamp che nel lavoro “L.H.O.O.Q.“ del 1919 riproduce la Gioconda, aggiungendoci baffi e pizzetto. L’arte contemporanea non si ferma.

Giovanni Lani