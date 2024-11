Pinocchio aveva un figlio. John Betti ne svela i segreti

Vignettista, illustratore, già autore di libri di successo nell’ambito della didattica divertente. Nella sua ultima opera però il fanese John Betti fa altro: un difficile accostamento con un classico della letteratura italiana a torto considerato un romanzo per ragazzi, riannodando i fili della storia di ‘Pinocchio’ per scoprire cosa è successo dopo, rilevando sorprese interessanti e divertenti. Lo fa nel suo ultimo libro "Buon sangue non mente. La storia di Pinuccio, il figlio di Pinocchio" pubblicato da Festina Lente Edizioni che l’autore John Betti presenta a Pesaro all’interno della rassegna Incontri Capitali sabato (ore 17 – Biblioteca San Giovanni, ingresso libero) in dialogo con il dirigente scolastico Samuele Giombi e la giornalista Beatrice Terenzi.