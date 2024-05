Pinocchio: tutto quello che c’è da sapere

Quest’anno la nostra scuola ha deciso di svolgere un progetto a classi aperte riguardante il romanzo "Le avventure di Pinocchio". Abbiamo scelto di approfondire la storia del famoso burattino perché ci è sembrata ricca di significati, anche simbolici, e di molteplici sviluppi creativi che potessero mettere le ali alla nostra fantasia. Nel primo quadrimestre abbiamo svolto il laboratorio di scrittura creativa, attività in cui gli episodi della vita di Pinocchio ci hanno ispirato per raccontare i nostri ricordi personali.

Abbiamo anche giocato con le parole, costruendo cruciverba e anagrammi; abbiamo inventato storie nelle quali i protagonisti erano i personaggi secondari del romanzo. A proposito di naso, non poteva mancare un laboratorio sull’olfatto, nel quale ogni alunno doveva indovinare a cosa appartenessero vari odori. La ricchezza della storia ci ha portato a un’analisi della simbologia degli elementi presenti, come, ad esempio, gli animali e il loro significato. Abbiamo, poi, separato le parti dell’uovo (guscio, membrana, albume e tuorlo) e le abbiamo associate agli elementi del mondo: terra, aria, acqua e fuoco. Nel secondo quadrimestre, tramite un casting attitudinale, si sono formati i seguenti gruppi: teatro, musica-ballo, pittura e scultura, giochi-intrattenimento e cortometraggio. Nel gruppo di teatro, è stato scritto un copione da mettere in scena.

Nel gruppo di musica-ballo, sono state realizzate musiche e coreografie con passi che ricordano i movimenti del burattino. Nel gruppo pittura e scultura, ci siamo cimentati nel realizzare oggetti, scenografie e costumi per la recita finale. I personaggi della storia di Pinocchio hanno preso vita anche attraverso creazioni in materiale di riciclo. Due artigiani del legno ci hanno guidato nella costruzione di marionette e burattini. Nel gruppo giochi e intrattenimento, abbiamo rielaborato giochi preesistenti, creandone di nuovi, adattandoli ai contenuti della storia di Pinocchio. Nel gruppo di cortometraggio, in veste di registi, abbiamo realizzato divertenti videoclip ispirati al mondo della fiaba di Collodi. A fine anno scolastico, ci aspetta una giornata di festa nella quale condivideremo i risultati del nostro lavoro.

Giacomo Agostini, Alessia Gurini, Emma Mencaccini, classe IIIA