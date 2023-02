Piobbico, allievi dell’alberghiero a scuola di educazione finanziaria

Da qualche anno i ragazzi della classe 5° C del settore di Accoglienza Turistica dell’Istituto Alberghiero di Piobbico assieme all’insegnante di Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva e di Accoglienza Turistica, partecipano al progetto di Educazione Finanziaria, promosso dal Museo del Risparmio di Torino e dalla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. "Durante gli anni- spiega l’alunna Eleonora Santoro della 5° C -grazie a questa attività, siamo riusciti a implementare le nostre conoscenze sull’ Educazione Finanziaria, sull’Informazione Economica e sull’Imprenditoria, al fine di espandere le nostre competenze, con una maggior visuale sul mondo reale. Quest’anno abbiamo preso parte per la seconda volta a un Modulo di Informazione Economica e abbiamo realizzato un video sulle tariffe, che ci ha permesso di collocarci tra le prime scuole a livello nazionale nel Concorso che coinvolgeva circa 500 ragazzi appartenenti a differenti tipologie di Scuole Superiori. Il nostro video in sostanza ripercorre le variazioni dei prezzi negli anni, nello specifico settore dell’Enogastronomia e della Sala e Vendita. Nel nostro video abbiamo intervistato il professor Francesco Nesci, professionista del settore di Sala e Vendita e lo Chef Mauro Budassi".

"Attraverso le loro parole – continua Eleonora- abbiamo capito di quanto incidono i costi di produzione sulla determinazione del prezzo di vendita di un prodotto; di come le tariffe sono cambiate nell’ ultimo periodo e soprattutto quali potrebbero essere le strategie aziendali più efficaci da applicare in un periodo economico difficile come quello che stiamo attraversando. In conclusione questo progetto ci ha aiutati a migliorare le nostre conoscenze e ci ha permesso di applicare il nostro sapere nella vita reale, un ringraziamento va a al dirigente scolastico Roberto Franca e alle docenti Antonella Painelli, Francesca Sabetta e Serena Morbidelli per averci dato la possibilità di ampliare la nostra formazione ed aver rafforzato le conoscenze specifiche nel Settore Turistico Ricettivo".

am.pi.