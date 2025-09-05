Piobbico e Apecchio, patto per il turismo

I comuni di Apecchio e Piobbico sono i protagonisti di "Ri-gen: Borghi per la rigenerazione": 1.800.000 euro, di cui 1.500.00 finanziati dal Ministero del Turismo. L’ex Consorzio agrario di Apecchio, spazio di archeologia industriale, è pronto a trasformarsi in un hub della birra moderno e funzionale, dove scoprire tutti i passaggi nella produzione della birra, fino ad ospitare workshop, attività dedicate e degustazioni. A Piobbico sta tornando alla luce anche l’Ortale di Costanzo Felici in un percorso panoramico dedicato proprio alle erbe spontanee che salirà dal borgo al Castello Brancaleoni: il naturalista piobbichese aveva previsto un luogo di coltivazione e osservazione delle tante essenze spontanee che fioriscono in loco che oggi verrà riallestito e gestito dai partner del proget. L’obiettivo del progetto è raccontare il territorio aggregando i due comuni da sempre legati da tradizioni e storia e uniti dal monte Nerone che li guarda entrambi dall’alto e dalla trasformazione dei prodotti della terra in produzioni eccellenti. Questi elementi certificano un’elevata qualità ambientale e un "buon territorio", un racconto rivolto a turisti consapevoli, interessati al tema di ambiente, alogastronomia e benessere. Apecchio, infatti, è la capitale italiana dell’Alogastronomia, l’arte di saper abbinare le birre artigianali con le eccellenze dei territori. Con gli scarti si ricavano prodotti per la cosmesi. Piobbico è una terra da sempre vocata a coltivare essenze o usare piante spontanee per una loro trasformazione a uso gastronomico, fin dai tempi di Costanzo Felici, naturalista di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla nascita.

am. pi.