Piobbico e Peglio impattano. Colpaccio del Borgo Minonna

piobbico

2

poeglio

2

: Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi F. (20’ st Mascellini), Pierpaoli, Rossi (33’ st Patrignani), Barca, Mochi (31’ st Candiracci), Pieretti (37’ st Fiorucci U.), Cecchini, Valenti, Ungureanu (16’ st Caselli) All. Sarti

PEGLIO: Capelloni, Rossi N., Rossi A., Menga, Londei (7’ st Carpineti), Bravi, Azzolini (20’ st Santi), Paiardini M., Scopa (29’ st Bozzi), Braccioni L., Cencioni (29’ st Tiberi). All. Giorgini

Arbitro: Raponi di Fermo

Reti: 9’ st (rig.) e 26’ st (rig.) Braccioni L. (rig.), 22’ st Valenti (rig.), 40’ st Patrignani (rig.)

Note: espulso al 41’ st Braccioni M.

Pareggio di rigore in un derby combattuto caratterizzato da 4 rigori concessi dall’attento direttore di gara. Se nel primo tempo la gara è equilibrata, nella ripresa su una topica difensiva Scopa si procura il rigore siglato dal solito Braccioni. La reazione dei locali è veemente e dopo13 minuti Cecchini viene steso in area e dal dischetto Valenti pareggia. Alla prima azione gli ospiti tornano in vantaggio ancora su sbandamento difensivo e sul penalty Braccioni non perdona. Nel concitato finale su punizione di Patrignani un componente della barriera salta col braccio alto e il rigore è inevitabile. Il risultato finale può ritenersi giusto.