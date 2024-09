Piobbico, il Club dei Brutti elegge oggi il suo nuovo presidente

Oggi pomeriggio verrà eletto il presidente mondiale del Club dei Brutti. Candidato ‘forte’ Giannino Aluigi detto ‘La Belva’ che da qualche anno regge le sorti dell’associazione che ha raggiunto ormai quasi 35mila iscritti. Intanto ieri pomeriggio dopo che Giannino Aluigi ha tenuto un comizio preelettorale si è svolto il tradizionale Palio della Damigiana. Tra le donne ha vinto la coppia Martina Ottaviani e Nicole Chiarucci, mentre tra gli uomini ha primeggiato il duo Elia Stefanini e Pietro Barzotti. Ritornando al discorso programmatico del presidente uscente, Aluigi ha detto: "Quest’anno mi sento ancor più carico di energia per essere investito di un nuovo mandato e proseguire cosi la mia mission. I miei avversari non mi spaventano perché percepisco dagli elettori che piaccio come Presidente e che quindi mi vogliono ancora al timone di questa nave. Riguardo il mio impegno durante l’anno trascorso, tra dibattiti e confronti con altri brutti e anche con i belli, ho conosciuto una scrittrice americana che dopo la mia, speriamo, rielezione verrà a Piobbico a scrivere un libro sul mito della bruttezza".

"Lo scorso inverno anche fotografo del National Geographic è venuto appositamente a Piobbico- aggiunge il segretario del club l’avvocato Luca Martinelli - per fare un servizio fotografico ai Brutti del Club e oggi, le foto migliori, sono addirittura state pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram del giornale. Al momento siamo ancora in contatto con i giornalisti del National per collaborazioni future!".

Dopo l’elezione del Re dei Brutti si terrà per le vie del paese il simpatico Corteo del Brutto, con una sfilata a cui non mancheranno miss e soubrette pronte a contendersi i migliori brutti del momento, sarà presente con tanta musica e folclore il Bandino dei Brutti. In piazza Sant’Antonio, di fronte alla sede del Club, dove sarà possibile votare, si esibiranno sul palco i Roxybar Vasco Rossi Tribute in concerto e successivamente Bicio l’antidepressivo Show. Le otto cantine con le loro specialità gastronomiche tra cui la polenta con lumache, polenta con merluzzo, l’antica ricetta del Polentone alla carbonara, polenta tlà spianatora, hamburger e crostoli di polenta daranno il meglio di se. Appuntamento dunque oggi a Piobbico.

Amedeo Pisciolini