Piobbico, il pari è giusto. Mercatellese fa la corsara

AUDAX Di Lorenzi, Aluigi F., Fiorucci N., Pierpaoli, Rossi, Barca, Candiracci (34’ st Pupita), Fiorucci U. (22’ st Mochi), Cecchini (39’ st Polselli), Patrignani E., Caselli (24’ st Patrignani G.). All. Sarti.

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Fabbri M. (29’ st Serratore), Gabellini D. (39’ st Fabbri M.), Allegretti, Coccini, Bricca, Corsini, Gabellini N. (18’ st Torregiani), Sacchi, Brugnettini, Hoxa (5’ st Santini). All. Melini.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Reti: 9’ st Cecchini, 41’ st Brugnettini.

Note: Ammoniti Gabellini N., Hoxa, Sacchi, Barca, Fiorucci N., Fiorucci U., Santini, Pupita, Mochi, Aluigi F., Torregiani

L’Audax Piobbico soffre molto ma alla fine riesce ad uscire indenne da una partita che si era anche messa bene per i locali. Il pari è più che giusto anche alla luce della bella prestazione degli ospiti trascinati da Brugnettini e Sacchi. In avvio i locali sorprendono il Real in almeno due occasioni con Pagliardini sugli scudi. Al primo affondo però Sacchi colpisce il palo. In avvio di ripresa secondo palo di Sacchi ma a passare, al 9’, è il Piobbico con una bella punizione di Patrignani deviata da Cecchini. Gli ospiti ripartono furibondi e al 30’ l’incerto direttore di gara assegnava un penalty, netto, che Brugnettini sbaglia malamente, ma a 4 minuti dal termine il bomber ospite sigla il pari.