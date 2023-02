Piobbico inaugura la nuova casa di riposo e centro Alzheimer

E’ stato inaugurato ieri a Piobbico la Residenza per anziani e centro Alzheimer ‘Il Maglificio’. Un’importante struttura nata dalla profonda convinzione e volontà di intervenire nella cura, assistenza e supporto dei soggetti più vulnerabili della società. A portare il saluto il presidente del Consiglio di Amministrazione nella società Luciano Vandini che ha ripercorso le tappe, da quando, sei anni fa, si decise di realizzare l’opera.

"Quello che era un sogno ora è realtà - ha detto Vandini - per questo ringrazio i fornitori, le ditte, lo studio di progettazione e direzione dei lavori Aluigi e quanti hanno dato il loro contribuito per questa struttura che andiamo ad inaugurare oggi e soprattutto vorrei ringraziare i 27 soci privati che hanno deciso di investire su quest’opera che ha la natura di essere un’impresa sociale e che quindi non consentirà di ripartire alcun utile. Nel nostro obiettivo la struttura dovrà servire sia l’entroterra che la costa". Il sindaco Alessandro Urbini ha sottolineato l’importanza del ‘Maglificio’ anche per i posti di lavoro che creerà nel momento in cui andrà a regime. "Quest’opera è un esempio di sussidiarietà vera e un segno di civiltà" ha detto nel suo breve intervento l’onorevole Mirco Carloni presente al momento inaugurale assieme al consigliere regionale Giacomo Rossi che ha rimarcato l’impegno dei soci privati, tutti dell’hinterland di Piobbico. È intervenuto poi anche il consigliere regionale Giorgio Cancellieri. Presenti anche il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci e le autorità civili e militari di Piobbico. Al termine l’accorato appello del presidente Vandini alle istituzioni, Regione in testa per l’accreditamento e l’accelerazione della parte burocratica per poter rendere usufruibile quanto prima dal punto di vista normativo l’intera struttura. Il ‘Maglificio’ (nome che viene dal vecchio opificio) unicamente a piano terra è dotato di 28 posti letto per anziani autosufficienti, 14 posti pe residenza protetta, altri 14 per Alzheimer o demenze, 6 camere singole con bagno, 25 camere doppie con bagno, uno spazio esterno di 3000 mq e un giardino sensoriale di 1500 mq . Al termine l’Istituto Alberghiero di Piobbico ha deliziato con un ricco buffet i convenuti.

Amedeo Pisciolini