Piobbico mette in scena il suo presepe vivente

C’è molta attesa a Piobbico e non solo, per la 26ª edizione del “Presepe Vivente“ che si terrà oggi a partire dalle ore 17. Nata nel 1990 (prima edizione il 22 dicembre del ’91) la manifestazione ha preso l’avvio a seguito di una ricerca portata avanti e curata da professori e alunni della scuola media del paese, che si prefiggeva una fedele ricostruzione storica dell’ambiente, del periodo, in cui è avvenuta la nascita di Gesù. Dopo un’attenta e puntuale ricerca su costumi, usi e mestieri, alunni e professori hanno pensato di riprodurli nella realtà e il tutto è sfociato in questa suggestiva rappresentazione della Natività.

L’antico borgo storico, detto borghetto, ed il maestoso castello Brancaleoni faranno da cornice a questo evento suggestivo, ricercato e premiato nel corso degli anni. L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Piobbico fanno da capofila nell’organizzazione, con il supporto di numerosi volontari, il tutto per far vivere ai visitatori una rappresentazione della nascita di Gesù emozionante e unica. Nello specifico verranno rappresentate scene di vita quotidiana ricreate nelle vecchie cantine, negli androni, nelle piazzette e lungo le vie del Borgo, il tutto alla luce dei fuochi e delle torce. si possono ammirare gli antichi mestieri come fabbri, tessitori, lavoratori del lino, falegnami, cestai e filatori di lana. Non mancheranno i personaggi sacri come i sacerdoti, e quelli storici come Re Erode e la sua corte. Circa 300 i figuranti dislocati nei 30 quadri.

Amedeo Pisciolini