Piobbico premiato per la mostra dell’artista Andrea da Montefeltro svoltasi al Castello Brancaleoni

Si è svolta recentemente a Roma nella magnifica cornice dello Stadio di Domiziano, sito patrimonio Unesco, la cerimonia per l’attribuzione dell’ XI Premio "Italive", iniziativa sostenuta da Autostrade per l’Italia. Il concorso, con l’obiettivo di mettere in luce i migliori eventi organizzati nel territorio italiano, si divideva in diverse sezioni, tra cui la sezione cultura all’interno della quale le Marche, con Piobbico, hanno raggiunto il miglior risultato. La mostra "Arcana – Il Leone del nuovo orizzonte" ospitata presso le stanze nobili del Castello Brancaleoni, a Piobbico appunto, da aprile 2022 fino a gennaio scorso, è risultata la mostra più votata e apprezzata; immensa la soddisfazione dell’artista, nonché premio della pace nell’arte Andrea da Montefeltro, e della direttrice artistica Annalisa Di Maria, studiosa internazionale d’arte. "Un premio- ha sottolineato il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini - che ci rende orgogliosi e che attesta la bontà delle scelte che abbiamo preso come amministrazione nel campo alla promozione del castello Brancaleoni anche come sede di eventi culturali e artistici di rilievo".

"Ringrazio Andrea ed Annalisa per il lavoro svolto - ha aggiunto Matteo Martinelli, consigliere comunale con delega alla promozione turistica e referente per il Castello Brancaleoni presso l’amministrazione comunale- segno di impegno e dedizione, e per il prestigio che ha portato e porterà a Piobbico il premio ricevuto dalla loro mostra. L’impegno viene sempre premiato: avanti cosi nel farsì che il castello diventi sempre più meta ambita e richiesta per eventi culturali di grande qualità". am.pi.