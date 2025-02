Piobbico, progetto Alberghiero-ipermercati

Tanti apprezzamenti per il progetto condiviso tra l’Istituto Omnicomprensivo Celli-Michelini Tocci sezione Alberghiero di Piobbico e la società Tre Effe srl che gestisce il Conad Superstore di Fermignano e l’ipermercato Spazio Conad presso il centro commerciale Fano Center. Il progetto dal titolo "Il Conad incontra l’Istituto Alberghiero" prevede attività formativa e lavorativa presso i punti vendita Conad, per formare figure professionali capaci di rispondere ad un mercato del lavoro quale quello del settore alimentare, dei servizi sala e vendita e servizio mensa ristorativo, che richiede una mando d’opera sempre più dinamica e specializzata con competenze specifiche e attenta alle esigenze della clientela. "L’obiettivo del progetto – spiegano dall’Alberghiero di Piobbico - è quello di facilitare il passaggio dalla realtà scolastica a quella lavorativa: infatti tale progetto avrà la durata di tre anni, in modo che gli alunni, terminato il percorso di studi, avranno acquisito le capacità tecnico-pratiche per poter affrontare il lavoro negli ipermercati. Gli alunni delle classi terze dell’Istituto, dal mese di dicembre 2024 al mese di febbraio 2025, si sono recati direttamente presso gli ipermercati due mercoledì al mese e hanno svolto attività e mansioni pratiche nei vari reparti, quali pasticceria, macelleria, panetteria, pescheria, bar e servizio mensa, accompagnati dai docenti tecnico pratici e dal personale Ata. Durante tali attività, gli allievi erano coordinati dai dipendenti dei vari reparti come aiuto-supporto nell’affrontare le varie attività proposte".

Amedeo Pisciolini