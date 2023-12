Piobbico riscopre grazie a un bel libro le sue vecchie ricette

Quattordici signore, tutte amanti della cucina e del proprio paese hanno raccolto l’idea dello chef Roberto Dormicchi e promossa dall’azienda Crainox di Walter Pazzaglia, per un libro sulle loro ricette. Un volume che raccoglie anche la cultura e gli aspetti naturalistici del paese, sicuramente utile per non disperdere un patrimonio culinario e per promuovere il territorio. La presentazione del libro “Piobbico, gusti, sapori e colori del territorio“ si terrà oggi alle ore 16,30 al Castello Brancaleoni. "Un territorio – spiega Roberto Dormicchi, docente e chef, promotore del progetto – si può raccontare in tanti modi e unendo tanti tipi di linguaggi. Quello che da sempre ho preferito è quello che passa attraverso i sapori della tradizione, come quelli tramandati da madre in figlia. In questo volume ci sono alcuni di quei gusti che fanno parte di Piobbico, che sono in qualche modo Piobbico".

"Ogni realtà commerciale, fa parte di un territorio in cui ha il dovere, e secondo me, anche il piacere, di integrarsi – aggiunge Walter Pazzaglia titolare di Crainox – non saremmo come siamo se facessimo parte di un altro contesto sociale, se non fossimo a Piobbico, di Piobbico".

Amedeo Pisciolini