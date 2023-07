Pioggia di applausi per lo statista L’ultimo saluto al leader della Dc "Uomo di pace, rigore e sobrietà"

Dall’inviato

Giorgio Guidelli

Quel giorno c’era la folla, a palazzo di Giustizia, a Milano. Ieri pure, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, all’Eur. Quel giorno si puntava il dito contro un sistema. Ieri, lo si è elevato ad esempio. Davanti a un picchetto di Stato, in una cerimonia di Stato, in un lutto nazionale. Così si è chiuso il capitolo della vita per Arnaldo Forlani, il cui feretro è stato applaudito, uno scroscio di applausi, davanti a una scalinata, dalla quale è scesa tutta l’Italia repubblicana. Con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in testa. Così il Paese ha deciso di salutare un pesarese che, hanno ripetuto in coro i politici presenti, è stato "segno di pace, coerenza, correttezza". Tra gli altri, a rendere l’estremo saluto, c’erano l’ex premier Matteo Renzi, Pierferdinando Casini, Lorenzo Cesa, Gianni Letta, il ministro Bernini e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ma, ritualità di Stato a parte, nella cerimonia sono risuonate forti, semplici ma perentorie, le parole di monsignor Vincenzo Paglia nell’omelia: "Ricordiamo Arnaldo Forlani come un uomo di pace – ha scandito dal pulpito – Lo fu non solo da ministro degli esteri, primo governante europeo a visitare la Cina, ma in tutta la lunga attività politica, attentissimo alla cooperazione e all’europeismo. Aveva una radice profonda che affondava nella formazione giovanile, nell’azione cattolica e appariva tanto appassionato. In lui era sempre presente quel disegno biblico finalizzato alla pace, le spade convertite in vomeri. Visioni come queste spingevano Arnaldo a dare esempio di rigore, serietà, sobrietà". Poi, la parte clou, sull’era Tangentopoli: "Ho conosciuto Arnaldo quando si abbatté su di lui la tempesta giudiziaria. Di quel momento ricordo la sua dignità. Certo di un mare di dolore e di sconcerto. Mi colpì la sua fiducia in Dio. Si affidò alla sue mani, sapeva che non lo avrebbe abbandonato". E ancora: "Sentì forte l’amicizia della sua cara famiglia – prosegue – Molti hanno sottolineato l’inconsistenza delle accuse che gli sono state rivolte... E neppure si è sottratto all’azione della magistratura, rispettandone l’azione, interpretando tutto come effetto raro del clima devastante di quegli anni".

Sempre puntando sul perno della coerenza, monsignor Paglia ha insistito: "Anche la sua uscita di scena 30 anni fa, un’uscita totale e irrevocabile (non accettò più nulla) è stata improntata all’ideale di quel potere discreto". E poi, quell’immagine riferita alla moglie pesarese di Arnaldo Forlani, Alma Maria Ioni: "Mi piacerebbe immaginarla farsi avanti per riabbracciarti". Sotto la chiesa, il picchetto d’onore, ancora applausi. E la dissolvenza su uno statista che con la sua morte ha chiuso l’ultimo sipario su un’epoca, anzi due, ma già diventate storia.