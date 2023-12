Pioggia di euro sulla palestra: "Rifaremo spogliatoi e impianti"

E’ in procinto di essere messo a gara un intervento di 150mila euro per riqualificare la palestra di San Michele al Fiume, nel centro sportivo che ospita anche un campo da calcio in erba, un altro in sintetico, due campi da tennis di cui uno coperto e il bocciodromo. A rendere possibili questi importanti lavori é un finanziamento di 100mila euro che il Comune di Mondavio ha ottenuto dalla Regione. "Sì, la notizia che siamo rientrati tra i beneficiari del bando emanato da Palazzo Raffaello è arrivata da pochi giorni – conferma il sindaco Mirco Zenobi – e siamo orgogliosi del fatto che 100mila euro rappresenti il contributo massimo previsto da questa procedura regionale. Una cifra che, unita ai 50mila che metteremo dal nostro bilancio, ci consentirà di intervenire sia su tutta l’impiantistica anti incendio, sia sull’adeguamento degli spogliatoi, in modo da renderli fruibili anche ai portatori di handicap e in linea con le ultime disposizioni del Coni, che ha fornito il suo parere al progetto elaborato".

Sulle tempistiche, il capo della giunta puntualizza: "Il progetto esecutivo è già pronto e, come stabilito dal bando, sia la gara d’appalto, sia la realizzazione delle opere dovranno avvenire entro il 2024. Da parte nostra faremo il possibile per velocizzare le varie fasi, partendo naturalmente dalla procedura per individuare la ditta che eseguirà i lavori". Lavori che arrivano dopo altri importanti interventi fatti dal Comune di Mondavio sempre sugli impianti sportivi: "Dopo aver sistemato la palestra del capoluogo, in via San Francesco e poi realizzato il campo da tennis coperto di San Michele – aggiunge Zenobi – ora metteremo mano a questa palestra, che è utilizzata da numerose associazioni per attività di calcetto, ginnastica e danza e può, naturalmente, ospitare gare di volley e di pallacanestro. Come amministrazione – conclude il sindaco – dedichiamo un’attenzione particolare alle strutture sportive, perché la qualità della vita passa anche attraverso le opportunità di dedicarsi allo sport e di farlo nel proprio territorio, senza necessità di spostarsi verso le città della costa".

Sandro Franceschetti