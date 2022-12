Pioggia di milioni per gli Studi umanistici

Il dipartimento di studi umanistici dell’Università Carlo Bo ha vinto un bando per la ricerca che lo pone tra i migliori 180 dipartimenti universitari d’Italia. Ad annunciarlo è la prorettrice Berta Martini, docente di didattica e direttrice del dipartimento risultato vincitore. "È un risultato importante che ci ripaga di tanto lavoro fatto, che premia le ricerche degli ultimo anno e le recenti politiche di reclutamento. Siamo orgogliosi e determinati nello sfruttare appieno le risorse che il ministero metterà a nostra disposizione".

Il premio infatti consiste in un finanziamento di oltre 6 milioni di euro distribuiti in cinque anni, a fronte di puntuali rendicontazioni delle somme spese. Prosegue Martini: "Eravamo tra i 350 dipartimenti candidati in tutta Italia, assieme ad un altro di Uniurb che però purtroppo non è risultato tra i 180 ammessi. il meccanismo di valutazione di Anvur (Agenzia nazionale valutazione del sistema universitario e della ricerca) è molto complesso e tiene conto di numerosi fattori, specialmente della qualità della ricerca degli ultimi ultimi 5 anni, in quanto i cicli di valutazione sono quinquennali.

Il meccanismo premia i dipartimenti virtuosi, e noi siamo cresciuti molto per cui la speranza c’era e siamo felici del risultato. Abbiamo presentato un progetto che abbraccia diversi campi dell’area umanistica, centrato sulla possibilità di studiare i prodotti del parlato, la parola, la lingua, l’immagine, come chiave per interpretare il patrimonio materiale e immateriale. Costruiremo due laboratori: uno di psicolinguistica, l’altro di “imaging for humanities“, ovvero produzione e visualizzazione di beni culturali al fine della ricerca. Infrastrutture di cui potrà beneficiare tutto l’ateneo, che metteremo a disposizione per progetti che possano far crescere tutti i dipartimenti, anche per migliorarci nella classifica che verrà stilata tra cinque anni. Grazie ai fondi, produrremo ricerca più significativa e parteciperemo a più bandi, innescando un circolo virtuoso. Redigeremo inoltre un piano di reclutamento per alcuni ricercatori e del personale tecnico amministrativo".

Il Dipartimento di studi umanistici è nato nel 2015, comprende diversi corsi di laurea tra cui lettere, storia dell’arte, psicologia, pedagogia e scienze della formazione e dell’educazione; conta circa 50 docenti e oltre 4.000 studenti. Chiude la direttrice: "Ringrazio Maria Elisa Micheli che mi ha preceduta e ha già portato ottimi risultati negli anni scorsi, poi tutto l’ateneo ci ha sostenuto nella redazione del progetto, dal rettore al senato accademico".

Giovanni Volponi