Pioggia di nomine nella sanità Gentili le firma prima di andarsene E tra i medici esplode la bufera

Infornata di nomine sul filo di lana all’Ast1. Come ultimo atto del suo mandato, scaduto ieri, il commissario Gilberto Gentili ha licenziato una determina per conferire gli incarichi di responsabile di Struttura Semplice, le cosiddette Uos, articolazioni delle strutture complesse, dirette da quelli che un tempo chiamavamo primari. Un atto che riguarda solo i dirigenti medici (una trentina), non gli amministrativi, ma che non ha mancato di sollevare malumori e polemiche, soprattutto tra i dirigenti dell’ex Area Vasta. Ecco perché.

La determina riprende l’atto firmato nel settembre scorso, pochi mesi prima della soppressione di Marche Nord, dall’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera stessa, Maria Capalbo, poi bloccato dall’assessore regionale Filippo Saltamartini.

La determina infatti nominava responsabili a livello sanitario ma anche amministrativo, il che era ovviamente parso in controtendenza rispetto all’obiettivo dichiarato di eliminare le duplicazioni che inevitabilmente si sarebbero verificate nella fusione di due realtà sanitarie in una.

Va detto che si tratta di dipendenti che esercitavano le funzioni senza avere avuto l’incarico, quindi neanche i compensi derivanti. Nulla di illegittimo, dunque, se Gentili ha scelto di riconoscere formalmente questi ruoli che di fatto erano già in essere. Il problema casomai è il tempismo.

Ma c’è un altro tema: il commissario non ha potuto fare altro che riprendere la delibera dell’ex dg Capalbo, che partiva da un atto aziendale tarato sull’azienda ospedaliera, non sul’Ast che ancora non esisteva. Detto in parole semplici, gli incarichi riguardano solo i dipendenti dell’ex Marche Nord, bypassando completamente tutti quelli dell’ex Area Vasta. Che non l’hanno presa per niente bene e qualcuno è già andato per avvocati o minaccia di farlo, benché anche in Area Vasta 1, sul finire del 2022, altri incarichi siano stati comunque conferiti, e sempre sulla base di atti aziendali dell’Asur, ormai superati dalla riforma. Il buonsenso suggerirebbe che prima di dare incarichi si mettesse mano alla riorganizzazione della nuova realtà sanitaria provinciale, ma nessuno è in grado di dire ad oggi quando questa riorganizzazione sarà definita.

Nel frattempo, quindi, ecco i nuovi responsabili.

Dipartimento di Chirurgia, “Gestione percorso paziente traumatologico” Alessandro Cordella; “Chirurgia ambulatoriale tessuti molli” Giorgio Cattò; “Chirurgia esofago gastrica” Emilio Eugeni; Dipartimento di Chirurgia Specialistica: “Chirurgia Endoscopica ORL” Gino Latini; “Gestione liste di attesa e presa in carico paziente oculistico” Daniele Giammaria. Dipartimento di Emergenza e Accettazione: “MURG Pesaro” Silvia Gennarini; “Gestione sovraffollamento Pronto Soccorso” Pasquale Maglione; “Rianimazione Pesaro” Francesco Mazzanti; “Anestesia Fano” Salvatore Maviglia; “UTIC Pesaro” Giovanni Bersigotti; Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione: “Gestione percorso ambulatoriale e presa in carico paziente con sclerosi multipla” Cristiana Taus; Dipartimento di Onco-Ematologia: “Gestione degenza oncologica Pesaro” Paolo Alessandroni; “Gestione ambulatoriale e presa in carico paziente ematologico” Alessandro Isidori; Dipartimento di Organizzazione Ospedaliera: “Medicina necroscopica, polizia mortuaria e trasporti sanitari” Cristiana Cattò; Dipartimento Materno Infantile: “Gestione neonato fisiologico” Monica Santoni; “Percorso nascita” Filippo Maria Colombo; “Ginecologia Laparoscopica” Paolo Perrella; “Oncologia ginecologica” Piergiorgio Stortoni; Dipartimento Medico: “Gestione pazienti internistici Pesaro” Luciano Mucci; “Gestione post acuzie” Flavia Giorgino; “Gestione percorsi ambulatoriali e presa in carico pazienti internistici” Anna Maria Di Carlo; Dipartimento Medico Specialistico: “Gestione patologie epato-bilio-pancreatiche” Amalia Graziosi; “Endoscopia del piccolo intestino” Mariaelena Serio; “Gestione liste di attesa e presa in carico paziente pneumologico” Donatella Dennetta; Dipartimento di Scienze Radiologiche: “Gestione liste di attesa radiologia” Elena Marini; “Imaging integrazione ospedale territorio” Fabrizio De Rosa.

Benedetta Iacomucci