Pioggia e grandine Sottopassi allagati e strade imbiancate L’incubo del 2018

Mezzora di grandine come nel 2018, ma con una differenza. Quella di ieri aveva chicchi più piccoli, e dunque meno distruttivi. L’intensità però era la stessa. Paura intorno alle 16.30 per una violentissima grandinata che trasformato Pesaro in una città all’apparenza innevata. Fiumi d’acqua e grandine hanno ostruito i sottopassi, soprattutto quello di Pantano in via Rossi, ma anche quello di Loreto con auto ferme in mezzo all’acqua. Allagamenti sono stati segnalati lungo il Corso, in Tribunale, ma anche a Ponte Valle e varie zone della provincia. Una frana è caduta sulla vecchia Flaminia a Tavernelle tanto da bloccare il traffico. I vigili del fuoco di Pesaro hanno avuto almeno 22 chiamate di soccorso per liberare cantine, garage e svuotare tombini completamente ostruiti. Un problema ricorrente in molte strade, come in piazza Lazzarini dove regolarmente si intasano per "la scarsa pulizia e manutenzione" come sottolineano i residenti.

Il sindaco Matteo Ricci in un post su facebook ha dato l’allarme per ciò che stava accadendo: "Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città. Gli allagamenti ci risultano in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro, via Passeri".

Tutti i mezzi della protezione civile e dei vigili urbani sono in movimento. Non ci risultano danni a persone". In effetti non ci si sono stati danni nemmeno alle autovetture che si trovavano nella zona colpita dalla grandinata. Tutt’altra cosa nel 2018, quando i chicchi di ghiaccio avevano spaccato i vetri a centinaia di auto oltre ad abitazioni e fabbriche.