Pioggia e vento forte. Diversi alberi abbattuti . Qualche danno sulla costa

Raffiche di vento forte, alberi abbattuti, strade bloccate e spettacoli rimandati. Il maltempo che si è scatenato sulla città ha messo a dura prova la viabilità e l’organizzazione di eventi pubblici, costringendo le autorità a numerosi interventi d’emergenza. Nel pomeriggio, un grosso albero è caduto in viale Piave, all’altezza di piazzale Matteotti, provocando la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione, e una pattuglia della Polizia Locale per deviare il traffico verso via Gramsci e piazzale Matteotti. La circolazione è stata ripristinata solo dopo la completa rimozione dell’albero.

Situazione critica anche a Trebbiantico, dove sono caduti altri alberi e diversi rami, mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione. Un ulteriore intervento è stato necessario in strada del Castagneto e a Borgo Santa Maria, dove un grosso albero pericolante in prossimità di un parco residenziale ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

Le raffiche hanno colpito con particolare forza Baia Flaminia, la zona mare e il porto, dove si sono registrate numerose segnalazioni di cartelli divelti e arredi urbani spostati dal vento. Il maltempo ha avuto anche un impatto sugli eventi culturali. Il ‘Cinema in Piazza’ previsto per ieri sera nell’ambito della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si è tenuto al chiuso, al Teatro Sperimentale. Rimandato anche il primo concerto dei ‘Lunedì alla Palla’.

Una giornata difficile per Pesaro, che affronta l’ondata di maltempo con prontezza e spirito di collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e volontari.