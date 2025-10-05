Pioggia e vento fustigano la provincia: a Pesaro traballa la gru, guai a Fano

Pesaro, 5 ottobre 2025 – Raffiche di vento e giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco in tutta la provincia. Numerosi gli interventi già effettuati tra Pesaro e Urbino, quasi tutti per alberi o rami caduti sulla sede stradale, senza fortunatamente segnalazioni di feriti o gravi criticità. A destare maggiore preoccupazione è stato un episodio in viale Trieste, a Pesaro, dove il vento ha fatto oscillare una gru con carico sospeso: i pompieri, intervenuti insieme all’impresa, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo, evitando rischi per i passanti e per i veicoli in transito.

Problemi più importanti anche se non drammatici anche a Fano, dove le mareggiate hanno provocato l’erosione delle spiagge a Ponte Sasso e nella zona a nord dell’Arzilla, e dove l’acqua ha sommerso le banchine del porto turistico. Questi i principali disagi provocati dal forte vento che ha colpito la città da questa mattina fino alla prima parte del pomeriggio.

Alle 16, è stato chiuso il Coc (Centro operativo comunale) che il sindaco Luca Serfilippi aveva attivato dalla sera precedente a seguito dell’allerta meteo della Regione Marche “perché la macchina comunale – ha spiegato – fosse pronta a intervenire in ogni momento”. Per fortuna non ce n’è stato bisogno anche se il mare ha fatto sentire la sua forza soprattutto a Ponte Sasso dove non sono state rinforzate le scogliere.

“Proprio a Ponte Sasso, il mare è arrivato al muro della ciclabile – racconta Mauro Mandolini presidente di Confartigianato Imprese Demaniali – un punto dolente fin quando non si metterà mano alle scogliere”. Migliore la situazione a Metaurilia dove in parte le scogliere hanno rallentato la forza delle onde. L’assessore alla Difesa della Costa, Mauro Talamelli, fa sapere di “avere già indetto una riunione congiunta con dirigenti, tecnici e Provveditorato alle opere pubbliche per fare il punto dei lavori a Metaurilia e per affrontare eventuali criticità”.

Stanno peggio i concessionari di spiaggia di Ponte Sasso. Ne sa qualcosa Marco Mastrogiacomi di Bagni Alda: “Il mare è arrivato a 3 metri dal capanno centrale, non possiamo più aspettare”. Per capire quanto siano fondamentali le scogliere, per Mastrogiacomi basta mettere a confronto la sua concessione con quella di Bagni Monasco, a 1 km di distanza, che nonostante la mareggiata continua ad avere un ampio tratto di spiaggia. “Nessun danno allo stabilimento balneare dell’hotel Imperial – assicura la titolare Elisa Marchetti – anche se l’erosione ha creato un importante scalino”. Cerca di rassicurare gli operatori balneari l’assessore Talamelli: “Il programma è di completare le scogliere davanti a Ponte Sasso prima della prossima stagione . Ci sono 4,2 milioni di euro dei quali 3,9 intercettati dall’assessore Stefano Aguzzi e 300mila finanziati dal Comune. Il progetto, che prevede la realizzazione di 5 scogliere, sta facendo il percorso programmato”.

Altri disagi al porto turistico Marina dei Cesari dove l’acqua, a causa della combinazione del vento forte con l’innalzamento del livello del mare, ha raggiunto le banchine. Non ci sono stati danni e due ormeggiatori hanno monitorato le imbarcazioni presenti nel porto turistico, soprattutto nelle prime ore della mattinata, le più critiche. In ogni caso gli armatori erano stati avvisati già dalla sera precedente, tramite mail, di rafforzare gli ormeggi. Il porto di Fano è considerato dagli armatori un porto particolarmente protetto dove soprattutto le imbarcazioni a vela, anche quando c’è il vento, si limitano a dondolare rimanendo ferme al loro posto. Permane, invece, il problema serio dei fanghi. Spiagge a rischio erosione anche a Fano nord, dall’Arzilla in sù con il moletto e il sottopasso ferroviario invasi dall’acqua.