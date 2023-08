Piovani, ritratti in musica Il compositore sarà al Miralfiore

Arriverà domani a Pesaro il premio Oscar Nicola Piovani. Il pianista e compositore, noto per le sue celebri colonne sonore, si esibirà (ore 21,15), sul palco del Parco Miralfiore per presentare il suo concerto dal titolo Note a margine. L’esibizione di Piovani si inserisce all’interno della rassegna Ritratti d’autore in musica e parole. Il compositore e pianista sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Marina Cesari al sassofono e Marco Loddo al contrabbasso. Note a margine è una sorta di racconto, inizialmente commissionato dal Festival di Cannes nel 2003, nel quale Piovani tenta di condividere ricordi ed emozioni legati ad una lunga e prestigiosa carriera e non solo nel cinema. Sulla scia di memorie e aneddoti, il maestro ripercorrerà, narrandoli in musica – tutte quelle esperienze. "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica – sottolinea il pianista – e con tocco leggero, i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso: da Federico Fellini ai fratelli Taviani; da Vincenzo Cerami a Roberto Benigni".

I biglietti sono in vendita nelle biglietterie del circuito AmatVivaTicket, su vivaticket.com. A Pesaro al Teatro Sperimentale (0721 387548), Tipico.Tips (0721 34121) e biglietteria al Parco Miralfiore (334 3193717) il giorno di spettacolo dalle ore 20.