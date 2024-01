Piove dentro l’Urbanistica. Domani arrivano le gru

Accade anche che nelle sacre stanze dell’edilizia cittadina, dentro gli uffici occorra mettere dei secchi per raccogliere l’acqua. Perché piove dentro. Il tutto accade in via Manzoni dove ci sono quelle stanze dove tutti i giorni arrivano con il cappello in mano i tecnici per i permessi o per le varianti edilizie. Perché dopo i lavori al tetto dello stabile, effettuati nei mesi scorsi – la palazzina è di proprietà comiunale e vi sono anche gli uffici dell’assessore Conti –, piove dentro. Perché in attesa dei lavori di rifacimento del tetto è stato disteso un grande telone impermeabile alla sommità dell’edfificio, ma che tra grandine e pioggia, non ha tenuto. Per cui all’ultimo piano ci sono state infiltrazione di acqua e dopo qualche allagamento s’è rimediato con sistemi arcaici e cioè con i secchi per evitare l’effetto piscina.

Una storia, visto che non si va verso la bella stagione, che occorreva tamponare per cui da domani mattina scattano i lavori d’urgenza con l’arrivo di una grande grù – occorre salire per venti metri – proprio per sistemare il tetto, quindi portare in... quota il materiale necessario e mettere fine a questa vicenda. Lavori che comporteranno una po’ di disagi soprattutto per gli automobilisti perché la strada è molto trafficata.

"Per garantire l’intervento in sicurezza, come riportato dall’ordinanza dell’11 gennaio – fa sapere l’amministrazione comunale – , è previsto per lunedì 15 gennaio dalle 7 alle 18, il divieto di sosta nel tratto compreso tra via Leopardi e via Giusti. Nella stessa area di via Manzoni, sempre lunedì, ma dalle 8.30 (fino alle ore 18), sarà vietata la circolazione dei veicoli. I pedoni potranno transitare nel marciapiede presente nel lato opposto a quello dell’edificio comunale. L’ordinanza prevede inoltre, sempre dalle ore 8.30 alle ore 18, la direzione obbligatoria a sinistra in via via Manzoni intersezione via Leopardi".

Una situazione che l’amministrazione ha dovuto prendere in mano con una certa urgenza per evitare guai peggiori perché in caso di forti piogge o addirittura di neve il palazzo poteva anche subire uno sgombero.

Per quanti giorni si andrà avanti con i lavori è difficile dirlo e non lo rende noto nemmeno l’amministrazione. Per cui al di là dei problemi legati alla circolazione è possibile che una volta depositato il materiale necessario sul tetto, la situazione possa tornare presto alla normalità.