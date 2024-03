Piove in casa, pareti nere di muffa. Operaio disperato: “Nessuno m’aiuta”

Pesaro, 15 marzo 2024 – In casa Orazi l’aria è pesante, l’umidità taglia il respiro. Le infiltrazioni hanno riempito di muffe nere le pareti, un tempo coperte di azzurro. Il deterioramento, con angoli fortemente scrostati, è evidente nelle camere da letto e in bagno. "Dal tetto, quando piove molto, entra l’acqua – testimonia Giorgio Orazi, 65 anni, inquilino dell’appartamento popolare in via Mengaroni dal 2016 –. Una mattina, scendendo dal letto, ho messo i piedi nell’acqua. Sono anni che segnalo questo problema all’Erap, che gestisce per conto del Comune, ma ad oggi nessuno è intervenuto. La situazione è invivibile, ma non ho alternative: trasferirmi altrove sarebbe la migliore cosa, ma è una spesa che non posso affrontare. Inoltre Gabriele Belfatto, avvocato e presidente del Sunia (sindacato nazionale unitario inquilini e assegnatari) che mi sta aiutando, mi ha anche detto quanto sia difficile trovare a Pesaro un appartamento libero".

E soprattutto non si trovano quelli a buon mercato: Orazi, paga 204 euro al mese, proprio perché si tratta di un alloggio popolare. Vi abita con la figlia Alessandra, 38 anni: "E’ il mio angelo custode ho troppi acciacchi e qualcuno anche serio. Mi aiuta – dice rivolgendo un sorriso dolce alla giovane donna –. Spesso è lei che di notte si alza ad asciugare. Fino a novembre ho lavorato come operaio alla Scavolini, ma per via delle mie condizioni di salute ho smesso. Sto aspettando la pensione di invalidità. Mi dispiace far vivere mia figlia in queste condizioni, ma quadrare i conti di casa, è dura anche per chi ha lavorato per tutta una vita". Orazi snocciola i ricordi di 40 anni di lavoro in fabbrica: prima di arrivare alla Scavolini, una ventina di anni fa, ha lavorato all’Elleci e alla Pica.

"Ho anche la foto con Valter (Scavolini)", dice con orgoglio. Gli Orazi vivono con le persiane chiuse. "Sono di legno, ma ormai marce: ho paura che possano cadere in testa a qualcuno – spiega Orazi – così le ho bloccate. Anche questo ho segnalato all’ingegnere dell’Erap che è venuto a fare i sopralluoghi, ma senza alcun esito". Orazi dice di aver più volte sollecitato la manutenzione dello stabile, abitato da una mezza dozzina di famiglie e di cui Orazi abita l’appartamento sotto il tetto.

“Siamo arrivati a viverci nel 2016 – dice – e la prima volta che notai il problema di infiltrazioni fu nel 2019. Gli ingegneri dell’Erap sono venuti più volte: hanno fatto fotografie e mi hanno promesso che si sarebbero interessati. Sono stati tutti gentilissimi, ma di interventi non se n’è visto nemmeno uno: l’ultimo sopralluogo è stato a dicembre 2023. Sono andati anche sul tetto. Dopo aver inviato 50 email, destinate per metà a Comune e ad Erap, ho chiesto aiuto a Belfatto".

L’avvocato del Sunia conferma: "Anche io ho inviato una Pec il 6 febbraio scorso, segnalando la questione, ma ancora nessuna risposta. Orazi, per ottenere attenzione, avere uno strumento di "pressione" ha sospeso di pagare l’affitto esponendosi per 1.278 euro. A dimostrazione della sua buona fede e correttezza da febbraio ha ripreso a pagare il canone: quello che vorrebbe ot tenere, con l’aiuto del sindacato, è un accordo bonario per abitare in un appartamento dalle condizioni dignitose".