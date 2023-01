"Piove in palestra, ma addio soldi per i lavori"

"Con l’arrivo del maltempo e delle piogge copiose è arrivata, puntuale, anche l’acqua dentro la palestra comunale". Comincia così l’attacco all’amministrazione dei consiglieri di minoranza di San Costanzo Domenico Carbone, Ermenegildo Bevilacqua e Nicoletta Carboni, che fanno riferimento a un episodio verificatosi domenica mattina al palazzetto del campus scolastico di via Santa Selvino, quando prima che si potesse disputare un match di pallavolo giovanile è stato necessario asciugare il parquet con teli e cartoni, perché da più punti del soffitto era entrata l’acqua piovana.

"I problemi di infiltrazioni ci sono da sempre – incalzano i tre esponenti di opposizione -, per questo già nel 2014 sono stati spesi 15mila euro per rifare il parquet che si era rovinato irrimediabilmente a seguito di un temporale, ad appena 2 anni di distanza da quando si era intervenuti sulla guaina impermeabilizzante del tetto. E non finisce qui; perché ulteriori 30mila euro sono stati spesi nel 2016, sempre per interventi sulla copertura dello stabile. Insomma, tanti soldi sborsati, ma senza che si sia visto il minimo risultato e questo non è accettabile, soprattutto perché si tratta di una struttura molto importante, al servizio delle scuole e utilizzata anche da numerose società sportive del territorio, tra le quali il team femminile di volley Real San Costanzo che milita nel campionato di serie C ed è molto seguito dai tifosi".

Aggiunge Carbone: "Non è possibile vedere le società costrette a stendere teli e stracci per non rovinare la pavimentazione in legno. E’ una situazione che mette anche in pericolo gli utenti. Pericolo di cui sarebbe responsabile quest’amministrazione, che non sembra intenzionata a risolvere una situazione ormai grottesca. Nel 2021 – aggiunge - era stato previsto un intervento di 80mila euro che poi non è stato fatto. Attraverso un’interrogazione chiediamo all’amministrazione perché ha scelto di destinare ad altro quei fondi e perché non ne ha trovati di ulteriori e non ha ritenuto prioritario questo intervento".

Sandro Franceschetti