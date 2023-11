Piove nella palestra. Saltano gli allenamenti

Palestra off limits per pioggia, ieri a San Costanzo, sia il mattino, con gli alunni delle scuole rispediti in classe senza fare le lezioni di educazione fisica, sia nel pomeriggio, quando a non poter utilizzare l’impianto sono state le associazioni e i rispettivi allievi di danza e taekwondo. La palestra in questione è quella del campus scolastico, dove per fronteggiare le infiltrazioni d’acqua dal tetto è stato necessario stendere teloni di plastica a protezione del pavimento e utilizzare diverse bacinelle e secchi nei punti particolarmente critici.

Molto severo, al riguardo, il commento dei consiglieri di minoranza Domenico Carbone, Ermenegildo Bevilacqua e Nicoletta Carboni, che osservano: "Ci risiamo, alla prima occasione di pioggia, palestra chiusa perché allagata. Le problematiche al tetto della struttura sportiva – incalzano i tre membri di opposizione - sono una storia senza fine e ormai siamo al ridicolo. Si parla della copertura della palestra da anni e ancora il sindaco non è stato in grado di affrontare in maniera risolutiva la questione".

"Ogni volta che piove – aggiungono - vengono annullate le ore di educazione fisica delle scuole che la utilizzano e degli allenamenti pomeridiani, e messe a rischio le partite. Non è possibile continuare in questo modo. Da anni tutti gli utenti aspettano un intervento che invece non arriva. Le dichiarazioni della maggioranza contro i consiglieri di opposizione purtroppo non bastano ad evitare che l’acqua si infiltri dal tetto. Se si continua così l’amministrazione costringerà i sancostanzesi a spendere altri soldi, dopo i 15mila euro già sborsati, per rifare per una terza volta la pavimentazione in parquet del palazzetto. Ormai le parole non bastano più. L’amministrazione – conclude polemicamente l’opposizione – esca dallo stato di assopimento in cui versa e risolva il problema una volta per tutte".

s.fr.