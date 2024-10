"Piove nella tomba di mio marito, il Comune se ne disinteressa"

Su un tratto del tetto della parte nuova del cimitero di Montefelcino s’è staccato uno dei fogli di catrame che fa da isolante e questo ha provocato l’infiltrazione dell’acqua piovana in alcuni dei loculi di quell’ala del camposanto.

Uno di questi loculi è quello di Gabriele Manoni, morto nel 2018. La moglie, la signora Loretta, è piuttosto arrabbiata per la faccenda: "Stamattina (ieri mattina, ndr) quando sono arrivata qui c’erano quelli che pulivano il cimitero, i custodi, non lo so come chiamarli. Gli ho detto "guardate che sulla tomba di mio marito quando piove viene giù l’acqua come se ci fosse un rubinetto aperto". Ho segnalato che dentro il loculo ci deve essere acqua per forza. La mia domanda è: chi si prende la responsabilità se la bara marcisce e via discorrendo? Noi, la famiglia, è ormai un anno che abbiamo segnalato la cosa al Comune, anche per mezzo di pec, ma finora non abbiamo avuto risposte. A voce ci è stato detto che ci metteranno mano "quando faremo i loculi nuovi".

a.bia.