Piove nella vecchia scuola elementare Tre giorni di dad e trasferimento in un’altra sede

Tre giorni di lezione in dad e bambini trasferiti al vecchio Comune.

Sindaco Paolini, ma che cosa succede con le scuole primarie a Isola del Piano?

"Ci sono state delle piccole infiltrazioni, confermo, ma già da domani (oggi, ndr) trasferiamo i bambini nella sede vecchia del Comune, ciò che dovevamo fare già a Natale. Come è noto da tempo, le scuole elementari a Isola del Piano devono essere demolite e ricostruite. Tra l’altro bisognerà vedere se parzialmente o in toto, perché i costi stanno schizzando alle stelle. Quanto alle infiltrazioni d’acqua, è un problema che riguarda praticamente tutte le scuole della provincia. Da noi sul tetto ci sono dei fogli di catrame che col gelo e le intemperie si fessurano e questo provoca delle infiltrazioni, ma non è che piova dentro alle aule… È anche il risultato di certe alzate di ingegno di architetti che fanno i tetti piatti sotto alle Cesane: le stupidaggini si pagano…".

Ma è vero che i ragazzi sono stati a casa per una settimana?

"Ma quale settimana, sono stati in dad giovedì e venerdì, dopodiché sabato non c’è scuola e quindi sono stati in dad anche oggi (ieri, ndr), ma da domani (oggi, ndr) li trasferiamo nella vecchia sede del Comune, dove abbiamo già spostato i banchi".

Paolini, che ne dice dei post e delle foto che sono circolate in questi giorni sui social?

"Che col prossimo che si azzarda a mettere in circolazione “notizie“ false e tendenziose ce la vedremo per vie legali…".

Adriano Biagioli